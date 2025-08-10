Ir al contenido principal

Capturan en Bogotá a Alias Bayron, alto Cabecilla Financiero del ELN con 16 Años de trayectoria criminal

En una operación conjunta entre el Gaula Militar Cundinamarca y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en las últimas horas alias Bayron, presunto segundo cabecilla de finanzas de la compañía Jaime Toño Obando del ELN, estructura Comuneros del Sur. La detención se realizó en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá, como resultado de un trabajo de inteligencia militar y seguimiento investigativo que se extendió durante varios meses.

Alias Bayron tenía una trayectoria criminal de más de 16 años dentro del grupo armado organizado ELN y era considerado una pieza clave en el sostenimiento económico de la estructura subversiva. Según las autoridades, habría llegado a la capital del país con el objetivo de evadir el cerco judicial que enfrentaba en el departamento de Nariño, donde era requerido por múltiples delitos.

El capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como homicidio. La Fiscalía y el Ejército Nacional destacaron que su detención representa un golpe significativo para las finanzas de la estructura Comuneros del Sur del ELN, debilitando su capacidad operativa y logística.

