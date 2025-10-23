Uniformados de la Policía adscritos a la Estación de Chapinero lograron la captura de dos personas integrantes de una de rompevidrios, de 35 y 44 años, por el delito de hurto.

Los hechos se presentaron en la localidad de Usaquén, mientras las víctimas departían en un establecimiento comercial. Al salir, se percataron de que su vehículo había sido violentado y observaron a una persona que huía hacia una camioneta tipo van.

De inmediato, la central de radio informó a las zonas de atención para activar el ‘Plan Candado’, lo que permitió ubicar y detener el automotor sobre la carrera 7 con calle 50, donde se movilizaban los presuntos delincuentes que, bajo la modalidad de ‘rompevidrios’, habrían sustraído varios elementos.

Una vez interceptados, los uniformados les practicaron un registro, hallando las pertenencias sustraídas minutos antes (computadores y tabletas) avaluadas en 12 millones de pesos.

Uno de los capturados es una persona con disminución en la capacidad motora, que tenía acondicionada la camioneta para manejarla y no levantar sospechas. Además, la otra persona presenta anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado, y contrabando.