Un operativo en el barrio Santa Fe en la localidad de los Mártires, permitió la captura de cuatro personas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

El operativo permitió la incautación de armas de fuego, traumáticas y cortopunzantes, 30 cartuchos de munición, 21 celulares, estupefacientes y cerca de 2 millones de pesos producto de actividades delictiva.

“Si creen los delincuentes que en Bogotá hay un espacio donde las autoridades no van a entrar y hacer verificaciones, están muy equivocados. Tenemos capacidades limitadas, pero eso no nos obstaculiza para ir por todos los lugares de la ciudad buscando a los delincuentes, identificándolos y judicializándolos”, puntualizó el secretario Restrepo.

