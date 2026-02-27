Uniformados de la estación de Policía Santa Fe, lograron materializar la captura mediante orden judicial de un hombre de 55 años por el delito de acceso carnal abusivo homogéneo y sucesivo con menor de 14 años.

La captura se presentó en el momento en que los policías abordaron a un ciudadano y solicitar antecedentes, se pudo evidenciar que era requerido por el juzgado 6 de control de garantías de Bogotá.

Este hombre, aprovechándose de su cercanía con la menor, al parecer habría abusado de ella desde que tenía 10 años, entre 2021 y 2024. Además, luego de cometer estos hechos, la intimidó con hacerle daño a sus familiares para que no contara lo sucedido.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Nota recomendada: Desmantelan fábrica clandestina de explosivos del ELN en Bogota