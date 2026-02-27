Confidencial Noticias
Uniformados de la estación de Policía Santa Fe, lograron materializar la captura mediante orden judicial de un hombre de 55 años por el delito de acceso carnal abusivo homogéneo y sucesivo con menor de 14 años.
La captura se presentó en el momento en que los policías abordaron a un ciudadano y solicitar antecedentes, se pudo evidenciar que era requerido por el juzgado 6 de control de garantías de Bogotá.
Este hombre, aprovechándose de su cercanía con la menor, al parecer habría abusado de ella desde que tenía 10 años, entre 2021 y 2024. Además, luego de cometer estos hechos, la intimidó con hacerle daño a sus familiares para que no contara lo sucedido.
El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
