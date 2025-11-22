Anderson Santiago Pinzón Pedraza, señalado como responsable del asesinato y tortura del adolescente de 16 años, Harold Aroca, en el barrio Los Laches de la localidad Santa Fe, enfrentará cargos por los delitos de homicidio y tortura.

Los elementos materiales probatorios indican que el hoy procesado presuntamente participó en su retención y traslado a un lugar, donde fue sometido a actos degradantes y atacado con arma de fuego.

El cuerpo de la víctima fue encontrado cuatro días después abandonado en una zona boscosa. El asesinato de Harold correspondería a una retaliación por los cuestionamientos y afirmaciones que hizo el joven sobre el actuar ilegal de una organización delictiva que tiene injerencia en la zona.

Nota recomendada: Madre de Harold Aroca, joven asesinado en el barrio Los Laches denuncia amenazas en su contra



Por disposición de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.