Carlos Fernando Galán confirma la muerte de una persona en medio de las riñas en el concierto de Damas Gratis al interior del Movistar Arena

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desde sus redes sociales confirmó la muerte de una persona en medio de la riña que se presentó en la noche del 6 de agosto al interior del Movistar Arena, momentos antes de que iniciara el concierto de Damas Gratis.

«Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación. Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad», escribió el mandatario de la capital del país.

Fue necesario el ingreso al Movistar Arena de la Policía Nacional y de esta manera controlar a los violentos. Cinco personas más resultaron heridas con armas cortopunzantes, las cuales fueron trasladadas de inmediato a un centro médico en donde se les presta atención.

En las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales se observa a los grupos enfrentarse los unos con los otros, llegando incluso a dañar la silletería.

El alcalde Galán citó a reunión urgente a los organizadores del evento, junto con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero y el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo para analizar lo sucedido y tomar medidas necesarias para los próximos eventos.