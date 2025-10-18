El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó una denuncia en contra de las comunidades indígenas que protagonizaron actos de violencia en medio de la celebración del llamado Congreso de los Pueblos.

El burgomaestre acudió ante la Fiscalía General de la Nación para radicar la denuncia por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, entre otros.

“Lo que le pido a la Fiscalía es que en el marco de sus competencias se investigue a los determinadores que llevaron a las acciones que buscaban intimidar a los bogotanos y bogotanas en la semana que terminó. Lo que ocurrió en Bogotá no fue hecho de protesta pacífica, fue una acción planeada, coordinada, deliberada y muy bien organizada, precisamente para intimidar a los bogotanos”, aseguró el mandatario.

La Administración Distrital hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance con celeridad en la individualización de los determinadores, financiadores y ejecutores materiales de estos hechos que generaron zozobra en la ciudad. Así mismo, solicita al Gobierno Nacional que no impida el despliegue e intervención de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en la capital.

Además, la Alcaldía de Bogotá seguirá aportando todo el material probatorio, videos, informes técnicos y testimonios que permitan identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Ningún grupo violento puede creer que está por encima de la ley.