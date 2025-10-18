Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó una denuncia en contra de las comunidades indígenas que protagonizaron actos de violencia en medio de la celebración del llamado Congreso de los Pueblos.

El burgomaestre acudió ante la Fiscalía General de la Nación para radicar la denuncia por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, entre otros.

“Lo que le pido a la Fiscalía es que en el marco de sus competencias se investigue a los determinadores que llevaron a las acciones que buscaban intimidar a los bogotanos y bogotanas en la semana que terminó. Lo que ocurrió en Bogotá no fue hecho de protesta pacífica, fue una acción planeada, coordinada, deliberada y muy bien organizada, precisamente para intimidar a los bogotanos”, aseguró el mandatario.

Puede interesarle: Violenta protesta de indígenas que llegaron a Bogotá atacando a los policías con flechas

La Administración Distrital hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance con celeridad en la individualización de los determinadores, financiadores y ejecutores materiales de estos hechos que generaron zozobra en la ciudad. Así mismo, solicita al Gobierno Nacional que no impida el despliegue e intervención de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en la capital.

Además, la Alcaldía de Bogotá seguirá aportando todo el material probatorio, videos, informes técnicos y testimonios que permitan identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Ningún grupo violento puede creer que está por encima de la ley.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ordenan a Miguel Polo Polo pedir perdón a las víctimas de los Falsos Positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Constitucional dio la razón a las madres de los jóvenes asesinados por el Ejército Nacional para registrarlos como muertos en combate, y falló en contra del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, ordenándole pedir perdón. El alto tribunal…
Siga leyendo

Ponencia a la reforma pensional pide hundirla

| Confidencial Noticias | ,
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, en la ponencia sobre la reforma pensional pide a Sala Plena declararla inexequible. Ibáñez considera que los vicios por los que fue devuelta a discusión en la Cámara de…
Siga leyendo

¿Por qué Esmeralda Hernández dice que Miguel Polo Polo roba al país?

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, anunció que muy pronto presentará un proyecto de ley al que llamó, «No más Polo Polo» que según ella, serviría para el castigar la mala práctica de los congresistas en Colombia de asistir a las…
Siga leyendo

Confirman condena contra Nilson Córdoba

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra el representante a la cámara por el Partido Liberal, Nilson Córdoba y la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos. El congresista fue hallado responsable…
Siga leyendo

Petro insiste en que ataques de EEUU en el mar Caribe caen sobre lanchas de pescadores colombianos

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente, Gustavo Petro, afirmó que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo «probablemente» contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevara por delante una lancha…
Siga leyendo