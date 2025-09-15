Ir al contenido principal

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el nombramiento de Armando Ojeda Acosta como nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP.

Durante el anuncio, Galán reconoció que su administración no ha sido eficaz en el cumplimiento de la recolección de las basuras y el material de reciclaje y le insistió a su equipo de trabajo que esa situación debe cambiar.

«No hemos sido capaces de darles las herramientas suficientes a la ciudadanía para que pueda tener los elementos de información que le permitan actuar acorde con lo que necesitamos como los horarios en los que pasan los vehículos compactadores. No hemos transmitido esa información de manera eficaz y esos serán los ejes de esta nueva etapa», expresó.

El mandatario local confirmó que en el momento hay 169 procesos sancionatorios que están en curso contra los operadores y que los revisarán para examinar si se corrigieron los errores que provocaron estas multas.

¿Quién es el nuevo director de la UAESP?

Armando Ojeda Acosta, cuenta con 20 años de experiencia en servicios públicos. De profesión economista, ha trabajado como asesor en la actual gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), fungió en 2019 como director técnico de gestión de aseo en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y fue subsecretario de Planeación y Política de la Secretaría Distrital de Hábitat, entre otros cargos del nivel nacional.

