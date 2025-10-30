Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante el acto de apertura del Día Mundial de las Ciudades 2025, destacó los avances de la capital en los últimos años que le apuestan a convertirla en una ciudad moderna.

“Para Bogotá es un honor ser la sede de este evento y para mí también lo es estar acá hoy con ustedes”, expresó.

El mandatario de la capital dijo que son las ciudades quienes están “llamadas a liderar los grandes cambios que exige nuestra sociedad y las primeras que deben responder a las necesidades de la gente”, al ser el primer punto de contacto que tiene una persona con el Estado.

Si bien el alcalde Mayor explicó que actualmente persisten grandes retos y dificultades, también destacó que la ciudad trabaja sin descanso para garantizar los derechos de todas las personas y construir su futuro, pese a los pocos y limitados recursos que destina el Estado y que desde el Distrito han asumido.

“Hoy quiero enviar un mensaje de esperanza. Porque, aún en medio de un contexto nacional cargado de dificultades, Bogotá hoy avanza. Con gran orgullo puedo decir que nuestra ciudad se está transformando como nunca antes. Bogotá se está actualizando y construyendo el futuro y, al hacerlo, está jalonando a todo el país”, dijo.

Del jueves 30 al viernes 31 de octubre, esta cumbre reunirá a los principales expertos del mundo en materia de hábitat, en la que participarán líderes internacionales, gobiernos locales, organizaciones multilaterales, academia, sector privado y sociedad civil. Durante estos dos días, los ejes temáticos centrales serán: hábitat integral e inclusión social, sostenibilidad y resiliencia urbana y gobernanza participativa e inteligente

Confidencial Noticias

[email protected]
PORTADA

María José Pizarro no será cabeza de lista del Pacto Histórico y renuncia a su reelección como senadora

| Confidencial Noticias |
La senadora María José Pizarro renunció a su aspiración a la reelección de su curul en el Senado de la República por el Pacto Histórico en donde encabezaría la lista a la Corporación. Con esta decisión Pizarro le despeja el camino a la exministra,…
Procuraduría falla en contra del concejal Fuchi

| Confidencial Noticias |
La Procuraduría General de la Nación sancionó al concejal de Bogotá, Edinson Forero (Fuchi) por conductas inapropiadas sobre un servidor público. El Ministerio Público sancionó con suspensión e inhabilidad de 14 meses al concejal de Bogotá, en fallo de…
Juan Carlos Pinzón recibe el apoyo de Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias |
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, recibió el aval del partido Verde Oxigeno liderado por la excandidata presidencial y exsenadora, Ingrid Betancourt. El Partido Verde Oxigeno tomó la decisión en medio de la asamblea…
Julián López se amarra a su curul tras conocer la sanción del Partido de la U

| Confidencial Noticias |
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se amordazó la boca y se amarró a su curul en señal de protesta por la decisión del Partido de la U, sancionándole durante tres meses sin derecho al voto y a hablar desde su curul. El Comité de…
Minsalud señala a la Comisión Séptima del Senado de inoperante

| Confidencial Noticias |
Tras la aprobación de la proposición de la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, de aplazar la discusión del proyecto de reforma a la salud, hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables o comprobables, es decir hasta que se tramite…
