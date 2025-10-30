El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante el acto de apertura del Día Mundial de las Ciudades 2025, destacó los avances de la capital en los últimos años que le apuestan a convertirla en una ciudad moderna.

“Para Bogotá es un honor ser la sede de este evento y para mí también lo es estar acá hoy con ustedes”, expresó.

El mandatario de la capital dijo que son las ciudades quienes están “llamadas a liderar los grandes cambios que exige nuestra sociedad y las primeras que deben responder a las necesidades de la gente”, al ser el primer punto de contacto que tiene una persona con el Estado.

Si bien el alcalde Mayor explicó que actualmente persisten grandes retos y dificultades, también destacó que la ciudad trabaja sin descanso para garantizar los derechos de todas las personas y construir su futuro, pese a los pocos y limitados recursos que destina el Estado y que desde el Distrito han asumido.

“Hoy quiero enviar un mensaje de esperanza. Porque, aún en medio de un contexto nacional cargado de dificultades, Bogotá hoy avanza. Con gran orgullo puedo decir que nuestra ciudad se está transformando como nunca antes. Bogotá se está actualizando y construyendo el futuro y, al hacerlo, está jalonando a todo el país”, dijo.

Del jueves 30 al viernes 31 de octubre, esta cumbre reunirá a los principales expertos del mundo en materia de hábitat, en la que participarán líderes internacionales, gobiernos locales, organizaciones multilaterales, academia, sector privado y sociedad civil. Durante estos dos días, los ejes temáticos centrales serán: hábitat integral e inclusión social, sostenibilidad y resiliencia urbana y gobernanza participativa e inteligente