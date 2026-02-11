El interés de China por la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá, fue ratificado en la reciente reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y representantes de la banca internacional de desarrollo.

Durante el encuentro se presentó el estado, alcance y condiciones del proyecto, con el objetivo de ampliar la participación internacional y garantizar su desarrollo bajo estándares técnicos, financieros y jurídicos de alto nivel.

El espacio liderado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el gerente del Metro de Bogotá, Leónidas Narváez contó con la participación de delegaciones de 23 embajadas, de las cuáles 7 contaron con la participación de sus Embajadores: Reino Unido, Portugal, España, Austria, Italia, Turquía, China y Nueva Zelanda

Adicionalmente 7 Embajadas contaron con la participación de su Consejero Económico o Comercial: Canadá, Brasil, la Unión Europea, Turquía, Emiratos Árabes, China y Corea del Sur. En la socialización también estuvieron representantes de la Banca Internacional: CAF, BID, Banco Mundial, IFC, KfW, AFD y Korea Eximbank, que conocieron de primera mano la solidez del proyecto, su estructuración técnica y el respaldo institucional que lo convierten en una iniciativa estratégica y prioritaria para la ciudad.

“Bogotá está en obra como nunca antes. La Línea 1 del Metro rompió una barrera histórica y nos dio la experiencia institucional, técnica y administrativa que hoy nos permite avanzar con mayor solidez hacia la Línea 2”, afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó que la Línea 2 tendrá 15,5 kilómetros de extensión, contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada y un patio-taller, se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas, utilizará trenes automáticos GoA4 (sin conductor), similares a los de la Línea 1 y tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros hora sentido.

La Línea 2 cuenta con un convenio de cofinanciación firmado en 2023, que garantiza los recursos del proyecto de la siguiente manera: Nación: USD 6,129.00 millones (70 %); Distrito: USD 2,637.00 millones (30 %). Total proyecto: USD 8,766.00 millones

