Con más de mil uniformados, la Policía Metropolitana de Bogotá se tomó las calles de los barrios María Paz y Amparo de la localidad de Kennedy con actividades como registros a establecimientos, personas, vehículos y motocicletas.

Durante este operativo fue capturada una persona y se realizaron dos cierres a establecimientos que funcionaban como pagadiarios. En uno de ellos se hallaron estupefacientes y al otro le faltaba el registro nacional de turismo.

Fueron más de 200 armas cortopunzantes incautadas y más de mil dosis de estupefacientes que no llegarán a afectar la integridad de los ciudadanos.

