La Empresa metro de Bogotá informó que a partir del 23 de diciembre, hasta el viernes 2 de enero del 2026, se cerrará el paso peatonal y el acceso norte de la estación temporal Calle 57. El horario de trabajo para el desarrollo de estas actividades será, entre semana, de 10:00 p.m. a 4:30 a.m. y los fines de semana: desde el viernes a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:30 a.m.

El acceso y salida de los usuarios será únicamente por el costado sur de la estación y durante este tiempo, los pasos peatonales habilitados en la zona se encontrarán en las intersecciones de las calles 57 y 60, garantizando el paso seguro de los peatones.

Por otro lado, las calzadas oriental y occidental, exclusivas para TransMilenio, estarán cerradas 20 metros al sur de la calle 59 sobre la Avenida Caracas.