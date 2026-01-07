Durante el año 2025, cerca de 350 ciudadanos que incurrieron en la evasión del pago del pasaje en el sistema TransMilenio participaron en una estrategia pedagógica orientada a fortalecer la cultura ciudadana y el respeto por las normas de convivencia.

La actividad se llevó a cabo en diferentes estaciones y portales del sistema, entre ellos el Portal 20 de Julio, donde los infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) asumieron, por medio día, el rol de Gestores de Convivencia. En esta jornada, los participantes orientaron a los usuarios sobre el uso adecuado del transporte público y promovieron comportamientos responsables dentro de las instalaciones.

Antes de iniciar la actividad, los ciudadanos recibieron una inducción pedagógica en la que se abordaron las principales conductas que afectan la convivencia en el sistema. Posteriormente, recorrieron las estaciones brindando recomendaciones como permitir el descenso de los pasajeros antes de abordar los buses, cuidar los objetos personales, respetar la franja amarilla y conocer las rutas de atención ante emergencias. Asimismo, con el apoyo de megáfonos, invitaron a los usuarios a ingresar de manera adecuada y a realizar el pago del pasaje.

Tras evadir el pasaje en el servicio público, resarcieron su error siendo gestores por un día. Así saldaron su comparendo, retribuyéndole a la ciudad y aprendiendo la lección.



Cuidar a Bogotá es tarea de todos. #ConvivamosALoBien https://t.co/wHcqSjeASG pic.twitter.com/zQNfnCfcWp — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 6, 2026

Estas jornadas se desarrollan de manera articulada entre TransMilenio y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y tienen como propósito que quienes infringen las normas le restituyan a la ciudad, mediante acciones comunitarias, la falta cometida, especialmente en casos relacionados con la evasión del pasaje. En total, durante 2025 se realizaron más de 60 actividades pedagógicas en estaciones y portales del sistema.

De acuerdo con el artículo 146, numeral 7 del CNSCC, evadir el pago del pasaje constituye un comportamiento contrario a la convivencia y conlleva una multa tipo 2, cuyo valor para el año 2026 asciende a $233.454, de acuerdo con el incremento del salario mínimo. Por su parte, ingresar o salir del sistema por lugares no autorizados corresponde a una multa tipo 1, equivalente a $116.727.