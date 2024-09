Concejal Andrés Barrios denuncia que un usuario de TransMilenio fue lesionado al interior del sistema sin recibir atención

El concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios, denunció el caso de Jhon Jairo Vargas Castro, un hombre que resultó gravemente lesionado el pasado 27 de agosto a las 4:30 de la mañana al interior del Sistema TransMilenio cuando se dirigía a su trabajo, sin que se activaran los protocolos de atención.

Según narra la víctima los hechos ocurrieron en el Portal de Las Américas en medio de una aglomeración de personas: “Me encontraba dispuesto a ingresar al bus y cuando lo hice me empujaron, perdí el equilibrio. Me fui de frente contra una de las sillas del TransMilenio y me pegué en el costado izquierdo del tórax, lo cual me produjo tres fracturas en las costillas 5, 6 y 7 y un golpe muy fuerte en el pulmón. En ese momento me quedé casi sin aire, con muy poca respiración y con la indolencia de muchos usuarios, quedé ahí tirado. El conductor hizo caso omiso a lo sucedido, tuve que esperar casi 15 minutos hasta llegar a la próxima estación”.

El concejal Barrios hizo un llamado tanto a TransMilenio como a la Secretaría de Movilidad para que expliquen por qué no se atendió el caso de manera inmediata.

“No puede ser que una persona se suba al transporte público para ir a trabajar y resulte afectada en su salud, con tres costillas fracturadas, ante la evidente negligencia y la falta de control por parte de TransMilenio en cuanto al cupo de personas que se suben en los articulados. También es importante mencionar que estas aglomeraciones se presentan a diario como consecuencia de las demoras en los trayectos y la falta de frecuencias, un tema que hemos venido denunciando desde hace tiempo atrás”, dijo el concejal.

Al respecto, TransMilenio respondió que el Ente Gestor adelanta acciones en estaciones, paraderos y portales para que el ingreso a los buses se haga en filas ordenadas con el fin de agilizar el abordaje, garantizar la seguridad y la integridad, de todos nuestros usuarios.

En un comunicado el Sistema TransMilenio dijo que en adelante trabajará para que las acciones necesarias para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar.

Nota relacionada: Capturan a vigilante que disparó a un colado en TransMilenio