El concejal Humberto “Papo” Amín presentó en el Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo con el que busca fortalecer los controles y las herramientas técnicas de regulación acústica, para combatir los excesos de ruido en la ciudad.

Lo anterior fue presentando por el concejal del Centro Democrático como un problema de salud pública que requiere medidas urgentes.

El objetivo no es atacar la vida nocturna, tampoco poner en riesgo a bares, discotecas o gastrobares que generan empleo y dinamizan la economía de la ciudad, ni tampoco ir en contra de actividades causantes de contaminación acústica que se realicen sobre el espacio público. Lo que proponemos es un marco claro y moderno que garantice el derecho de los residentes a un ambiente sano y tranquilo, al tiempo que se impulsa la economía a través de la innovación con medidas como la insonorización y la gestión técnica del sonido”, explicó el concejal Amín.

El proyecto contempla metodologías precisas de medición de ruido en establecimientos, eventos y vehículos; incentivos y exigencias de insonorización para reducir el impacto en zonas residenciales; regulación especial para fuentes móviles como chivas rumberas y escapes modificados, que hoy no cuentan con control normativo específico; coordinación interinstitucional entre las Secretarías de Ambiente y Movilidad para garantizar un monitoreo y controles efectivos.

De acuerdo, con la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la exposición constante a altos decibeles puede causar trastornos del sueño, estrés, hipertensión y problemas cardiovasculares, entre otros.

“El ruido no es solo una molestia, es un contaminante que afecta la salud y la convivencia. Bogotá necesita avanzar hacia un modelo en el que el desarrollo económico y la vida nocturna coexistan en procura del bienestar de los ciudadanos. Este proyecto busca justamente ese equilibrio sin atacar a ningún gremio ni sector en específico”, concluyó Amín.