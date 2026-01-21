Ir al contenido principal

El concejal José Cuesta Novoa realizó una denuncia de alto impacto sobre presuntas irregularidades estructurales en el sistema tributario digital del Distrito, BogData, que estarían vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica de los contribuyentes bogotanos.

Según datos recientes del PIB, las remesas enviadas por colombianos en el exterior alcanzaron los 13.000 millones de dólares en 2025, convirtiéndose en el principal renglón económico del país, incluso por encima del petróleo.

“Una parte significativa de los 2,4 millones de hogares de Bogotá sostiene su economía doméstica gracias a las remesas. Muchos de sus propietarios viven hoy fuera del país, pero siguen cumpliendo con sus obligaciones tributarias a través de plataformas digitales del Distrito”, señaló Cuesta Novoa.

El cabildante cuestionó el funcionamiento de BogData, una plataforma cuya implementación costó cerca de 120 mil millones de pesos y cuyo mantenimiento anual asciende a 16.300 millones, pero que hoy presentan serios cuestionamientos en su operación.

Cuesta Novoa presentó un caso documentado de una ciudadana contribuyente que, pese a contar con certificados digitales oficiales emitidos por la Secretaría Distrital de Hacienda que acreditaban estar al día en sus obligaciones, recibió comunicaciones de emplazamiento y cobro por supuestas deudas inexistentes, acompañadas de sanciones millonarias.

«El Estado no puede certificar una cosa y luego actuar como si esa certificación no existiera”, advirtió el concejal.

Para el concejal del Pacto Histórico, esto podría abrir una peligrosa ventanilla a la corrupción, al inducir a pagos duplicados sin claridad sobre el rastro contable de esos recursos.

“Si un ciudadano paga dos veces un impuesto ya cancelado, ¿dónde queda ese dinero? ¿Quién responde? ¿Cuántos casos similares existen?”, cuestionó.

