Durante la sesión del Concejo de Bogotá del 5 de agosto, algunos cabildantes manifestaron su preocupación por que, según ellos, la administración de Carlos Fernando Galán no está atendiendo las denuncias y advertencias que se hacen desde la corporación.

Según los concejales, esta situación los obliga a llevar las denuncias ante los órganos de control y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten investigaciones y la administración preste atención.

La primera en dar una alerta en este sentido fue la concejal del Partido Liberal, María Victoria Vargas, quien expresó sus dudas sobre el manejo que se le ha dado a la intervención de la Subred Centro Oriente. Según ella, ni la administración ni la Superintendencia de Salud han dado respuesta a sus preguntas.

Por su parte, la concejal Diana Diago llamó la atención sobre la construcción de un parque por parte de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, con base en unos estudios del año 2016. «Este proyecto le cuesta a la localidad más de 2.000 millones de pesos, pero no se puede ejecutar porque el lote presenta remoción en masa», dijo.

La cabildante señaló que el contrato ya tiene cuatro suspensiones y ni los órganos de control ni el alcalde Carlos Fernando Galán han dicho algo al respecto.

Así mismo, el concejal Ángelo Schiavenato, en diálogo con Confidencial Noticias, expresó su molestia porque la Alcaldía no presta atención a las advertencias y denuncias que hacen desde el recinto, por lo que deben radicar las quejas ante los organismos de control y la misma Fiscalía General de la Nación.

“¿Qué le duela al funcionario?, que le abran una investigación. Entonces, o trabajan y nos escuchan, o acudimos al órgano competente para que investigue y sancione”, afirmó el concejal.

Schiavenato señaló que los funcionarios van al recinto, hablan a través de los micrófonos, pero no escuchan, y más bien se pasan al Concejo “por la faja”.

Por último, la concejal Sandra Forero manifestó su molestia porque en distintas ocasiones ha evidenciado problemas relacionados con la seguridad, sin que hasta el día de hoy se haya dado solución. Comenta que ha notado descoordinación entre las entidades, lo que se refleja en que los problemas en Bogotá continúan como si nada.

También la concejal Heydi Sánchez llamó la atención sobre el crecimiento de la extorsión en Bogotá, que ha aumentado en un 70 %, y señaló que no se observa que la administración escuche estas denuncias.

Confidencial Noticias intentó contactar al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta

