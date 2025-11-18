Ir al contenido principal

La Comisión del Plan del Concejo de Bogotá analiza la decisión tomada por el alcalde, Carlos Fernando Galán de decretar Pico y Placa los días sábados para los carros que no estén matriculados en la capital del país.

Mientras un grupo de concejales defienden porque consideran que la Administración está protegiendo los intereses de los bogotanos que pagan impuestos y sostienen la infraestructura vial. Señalaron además que, según los anuncios recientes de la Alcaldía, la ciudad requiere fortalecer su capacidad de recaudo para financiar obras de movilidad y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Otros consideran que la medida no contempla a los habitantes de la región metropolitana y podría afectar a quienes se movilizan los fines de semana desde los municipios vecinos.

Uno de quienes defienden la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán es el concejal Juan David Quintero, quien anunció demanda de nulidad contra la Ordenanza 002 de 2024, expedida por la Asamblea Departamental de Cundinamarca, al considerar que presuntamente «le ha robado a la capital 1,1 billones de pesos en matrículas e impuestos vehiculares».

Según Quintero, ante la complicidad del gobernador Jorge Emilio Rey, Cundinamarca ha implementado una “matriculazo” o plan ilegal en dos fases, para apropiarse de los impuestos vehiculares que le corresponden a Bogotá.

«Cundinamarca ejecuta un plan cuestionable e ilegal para quedarse con los registros y los impuestos de los carros que circulan en Bogotá. Primero atraen matrículas con tarifas más bajas; luego mantienen a esos propietarios con descuentos prohibidos por la ley», denunció el concejal.

