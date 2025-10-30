Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Fotos: @IngAdri_666

La restricción impuesta por la Alcaldía de Bogotá para el parrillero de moto produjo una protesta del gremio de conductores de este vehículo, en su mayoría, dedicados al servicio de transporte urbano que consideran se les han vulnerado sus derechos.

Dicha restricción tendrá lugar durante los próximos cinco días donde tendrán lugar las fiestas de Halloween, concierto de Shakira y dos partidos de fútbol: uno en el estadio El Campin y otro en el estadio de Techo.

La Administración de Bogotá prohibió la circulación de motocicletas con parrillero y estableció la restricción nocturna en varios corredores viales de la ciudad, desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre.

En señal de protestas, grupos de moteros bloquearon la calle 100 con autopista, debajo del puente, a partir de las 5:00 a.m.

Así mismo se presentaron bloqueos en la calle 20 con avenida Boyacá, en el sector conocido como “Los Tres Elefantes”, y en la Autopista Sur con avenida Villavicencio; la Avenida de las Américas a la altura del portal de Banderas y también en la intersección de esta vía con Avenida Villavicencio.

Cientos de ciudadanos se vieron obligados a bajarse del sistema de transporte masivo para caminar hacia sus lugares de trabajo, estudio o cumplir alguna cita o diligencia.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, aseguró que no se levantará la medida porque según el, corresponde a un tema de seguridad por los acontecimientos en los últimos años en Bogotá en materia de seguridad en donde se han visto involucrados conductores de motos.

«Los comportamientos de algunos conductores de motos en años anteriores han terminado por ser abusivos de las normas, desconocedores de las normas y que ponen en riesgo la vida e integridad de los demás ciudadanos y de ellos mismos», dijo el funcionario.

Cesar Restrepo recordó que el 31 de octubre miles de niños salen con sus padres a pedir dulces a los centros comerciales de Bogotá y a los barrios en donde viven, y que al tiempo algunos grupos de conductores de motos salen en grupos en rodadas disfrazados, sin casco, excediendo los límites de velocidad, generando pánico y exponiendo sus vidas y a los demás ciudadanos a riesgos por accidentes de tránsito.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

María José Pizarro no será cabeza de lista del Pacto Histórico y renuncia a su reelección como senadora

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora María José Pizarro renunció a su aspiración a la reelección de su curul en el Senado de la República por el Pacto Histórico en donde encabezaría la lista a la Corporación. Con esta decisión Pizarro le despeja el camino a la exministra,…
Siga leyendo

Procuraduría falla en contra del concejal Fuchi

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación sancionó al concejal de Bogotá, Edinson Forero (Fuchi) por conductas inapropiadas sobre un servidor público. El Ministerio Público sancionó con suspensión e inhabilidad de 14 meses al concejal de Bogotá, en fallo de…
Siga leyendo

Juan Carlos Pinzón recibe el apoyo de Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, recibió el aval del partido Verde Oxigeno liderado por la excandidata presidencial y exsenadora, Ingrid Betancourt. El Partido Verde Oxigeno tomó la decisión en medio de la asamblea…
Siga leyendo

Julián López se amarra a su curul tras conocer la sanción del Partido de la U

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se amordazó la boca y se amarró a su curul en señal de protesta por la decisión del Partido de la U, sancionándole durante tres meses sin derecho al voto y a hablar desde su curul. El Comité de…
Siga leyendo

Minsalud señala a la Comisión Séptima del Senado de inoperante

| Confidencial Noticias | , ,
Tras la aprobación de la proposición de la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, de aplazar la discusión del proyecto de reforma a la salud, hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables o comprobables, es decir hasta que se tramite…
Siga leyendo