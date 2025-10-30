Fotos: @IngAdri_666

La restricción impuesta por la Alcaldía de Bogotá para el parrillero de moto produjo una protesta del gremio de conductores de este vehículo, en su mayoría, dedicados al servicio de transporte urbano que consideran se les han vulnerado sus derechos.

Dicha restricción tendrá lugar durante los próximos cinco días donde tendrán lugar las fiestas de Halloween, concierto de Shakira y dos partidos de fútbol: uno en el estadio El Campin y otro en el estadio de Techo.

La Administración de Bogotá prohibió la circulación de motocicletas con parrillero y estableció la restricción nocturna en varios corredores viales de la ciudad, desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre.

En señal de protestas, grupos de moteros bloquearon la calle 100 con autopista, debajo del puente, a partir de las 5:00 a.m.

Así mismo se presentaron bloqueos en la calle 20 con avenida Boyacá, en el sector conocido como “Los Tres Elefantes”, y en la Autopista Sur con avenida Villavicencio; la Avenida de las Américas a la altura del portal de Banderas y también en la intersección de esta vía con Avenida Villavicencio.

Cientos de ciudadanos se vieron obligados a bajarse del sistema de transporte masivo para caminar hacia sus lugares de trabajo, estudio o cumplir alguna cita o diligencia.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, aseguró que no se levantará la medida porque según el, corresponde a un tema de seguridad por los acontecimientos en los últimos años en Bogotá en materia de seguridad en donde se han visto involucrados conductores de motos.

«Los comportamientos de algunos conductores de motos en años anteriores han terminado por ser abusivos de las normas, desconocedores de las normas y que ponen en riesgo la vida e integridad de los demás ciudadanos y de ellos mismos», dijo el funcionario.

Cesar Restrepo recordó que el 31 de octubre miles de niños salen con sus padres a pedir dulces a los centros comerciales de Bogotá y a los barrios en donde viven, y que al tiempo algunos grupos de conductores de motos salen en grupos en rodadas disfrazados, sin casco, excediendo los límites de velocidad, generando pánico y exponiendo sus vidas y a los demás ciudadanos a riesgos por accidentes de tránsito.