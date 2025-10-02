Ir al contenido principal

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá aprobó, la documentación para la realización del concierto de Luis Alfonso en el estadio El Campín los días 4 y 5 de octubre.

La entidad confirmó que la empresa la empresa CMN Colombia SAS, organizadora del concierto cumplió a cabalidad con los requisitos radicados en la Ventanilla Única de Aglomeraciones de Público y posteriormente interpuso el recurso de reposición el 2 de octubre de 2025.

Con la nueva resolución, se acreditó el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos por la normatividad vigente.

Luis Alfonso, el cantante más conocido como ‘el contentoso’ nació en en Popayán, Cauca, Colombia. Su mayor éxito es ‘La Chismofilia’, canción que lo ha llevado al reconocimiento a nivel nacional e internacional.

