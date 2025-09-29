Ir al contenido principal

Continúan las inconformidades por la cancelación a última hora del concierto de Kendrick Lamar

Foto: : GettyImages

Continúan el malestar de los seguidores en Colombia del cantante estadounidense, Kendrick Lamar, quien no pudo hacer su presentación el pasado sábado 27 de septiembre en Bogotá, por la cancelación del concierto por un trámite que no cumplía con los requerimientos necesarios.

Lo anterior tiene que ver con la documentación que al respecto debe hacer llegar la empresa organizadora del evento al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Nota recomendada: Sandra Forero considera que se ha abusado del espacio público en Bogotá

Según el explicó el director del Idiger, Guillermo Escobar Castro, en la Wradio, las razones técnicas que llevaron a no otorgar concepto favorable para la realización del evento en el escenario Vive Claro, se fundamentó en la falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, por parte del organizador.

El funcionario explicó que estos trámites se deben hacer con el suficiente tiempo para hacer analizados y no a última hora.

El Idiger, a través de un comunicado añadió que la normatividad exige la entrega de soportes técnicos rigurosos y medidas de prevención que permitan dar respuesta adecuada en caso de emergencia. Estos aspectos, no fueron cumplidos de acuerdo con los estándares requeridos, razón por la cual el concepto no fue favorable.

Al respecto, la promotora de eventos OCESA dijo por medio de un comunicado que el concierto no se pudo llevar a cabo por un asunto “estrictamente documental”, asegurando que cumplían con las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales.

“El recinto estuvo completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad (…) Vive Claro Distrito Cultural está diseñado para ser el venue de espectáculos más importante de Colombia y ya lo demostró en su inauguración con Green Day. Nuestro compromiso con la seguridad, la convivencia y la cultura está intacto”, agregaron

