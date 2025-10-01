La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, abrió la primera convocatoria oficial para conformar el cuerpo de Gestores del Orden, una nueva figura de servidores públicos que tendrá presencia permanente en sectores priorizados de la ciudad con el objetivo de prevenir situaciones de desorden e inseguridad, y fortalecer la convivencia ciudadana.

Este nuevo grupo trabajará articuladamente con las entidades del Distrito para atender problemáticas cotidianas que afectan la calidad de vida en los barrios, como luminarias dañadas, exceso de ruido, mala disposición de residuos y el deterioro del espacio público, entre otros.

“Con los Gestores del Orden buscamos una figura que represente la presencia de la Administración en los territorios. Serán un apoyo efectivo para la ciudadanía, enlaces entre los habitantes y el Distrito, facilitadores que impulsen procesos de transformación en las comunidades”, afirmó el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán.

El mandatario enfatizó que esta nueva estrategia no busca reemplazar las funciones de la Policía Metropolitana ni de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). “No son un cuerpo de choque ni estarán armados. Su rol no es confrontacional, sino de mediación y articulación con la comunidad”, aclaró Galán.

La iniciativa forma parte de una apuesta integral de la administración distrital por mejorar la convivencia, la seguridad y la gobernanza local, mediante una presencia institucional más cercana, efectiva y resolutiva en los territorios.

Convocatoria abierta

En esta primera fase, estarán disponibles 220 vacantes de planta temporal. Los seleccionados tendrán como funciones anticipar riesgos que afecten la seguridad y la convivencia, resolver conflictos entre vecinos, gestionar respuestas con entidades distritales y organismos de emergencia, así como promover el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

Los interesados podrán postularse entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2025 a través de la página web de la Secretaría de Seguridad (www.scj.gov.co) y seguir el proceso de inscripción. La selección estará a cargo de la Agencia de Empleo de Compensar.