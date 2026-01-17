En pleno centro de Bogotá, sobre la carrera Séptima, la Alcaldía Mayor puso en funcionamiento el tercer baño público inteligente. Este módulo está ubicado en el Parque Santander.

Este servicio beneficiará a turistas, estudiantes, trabajadores, vendedores informales, personas en situación de calle y ciudadanía que recorre la Séptima diariamente.

Este tercer módulo refleja el compromiso del Distrito por brindar espacios seguros y dignos para el uso de la ciudadanía. Un trabajo en conjunto de la Defensoría del Espacio Público con la empresa JCDECAUX Colombia Mobiliario Urbano S.A.S.

Este baño tiene un área de 9 metros cuadrados, y cuenta además de los servicios básicos, con cambiador para bebés, es autolavable y autosostenible. El módulo tuvo un costo aproximado de $272 millones que fue asumido por EUCOL.

La puesta en marcha de este baño en el parque Santander fue posible gracias a la articulación de la Defensoría del Espacio Público con el IDPC, el IDRD, JCDECAUX Colombia Mobiliario Urbano S.A.S, el Ministerio de Cultura y el Banco de la República.

