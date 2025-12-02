El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, renunció a su curul para dar inicio a la campaña para llegar a la Cámara de Representantes.

Briceño encabezará la lista por el uribismo para la Cámara de Representantes, desde donde dará la pelea para ocupar una de las 18 curules que le corresponden a Bogotá.

Daniel Briceño se ha destacado en su paso por el Concejo de Bogotá desde donde ha realizado un ejercicio de vigilancia y control, no solo a la alcaldía de Carlos Fernando Galán, sino además al presidente Gustavo Petro.

