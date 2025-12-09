Ir al contenido principal

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la desarticulación de ‘Los Fronterizos’, una organización delincuencial dedicada al homicidio y a la venta de estupefacientes en el sur de Bogotá y en el municipio de Soacha.

Luego de 10 meses de investigación por parte de uniformados de la Dirección de la Investigación Criminal DIJIN, y de Inteligencia Policial, se materializaron 18 órdenes de captura en 15 allanamientos simultáneos donde les fueron incautadas 3.000 dosis de estupefacientes, 33 celulares con información criminal, un arma de fuego con 11 cartuchos y un arma traumática.

Por lo menos 11 homicidios son los que determinó la investigación de la DIJIN con la MEBOG y la Fiscalía de esta banda delincuencial denominada Los Fronterizos. Estamos hablando de una organización delincuencial que operara en el borde entre Bogotá y Soacha, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, y que precisamente en la lucha por espacios para el tráfico de droga habría cometido estos 11 homicidios”, dijo en su declaración el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Nota recomendada: Bogotá registró 23 personas quemadas con pólvora

Estas 18 personas que fueron capturadas dividían sus roles para cometer homicidios selectivos con el propósito de ejercer control territorial por la venta de estupefacientes. La investigación permitió esclarecer por lo menos siete de estos hechos con 11 víctimas identificadas, entre estos el asesinato de tres personas en el barrio Laureles de la localidad de Bosa el 25 de noviembre de 2023.

«Este grupo delincuencial para tener el control de la venta de estupefacientes ejercía violencia extrema con armas de fuego y corto punzantes”, informó el comandante de Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Giovanni Cristancho.

Entre los capturados se encuentra su cabecilla, alias ‘Pollo’, un hombre de 39 años a quienes los integrantes de la organización rendían cuentas de sus acciones criminales, también se encuentra alias ‘La Madre’ una mujer de 50 años que administraba la venta de alucinógenos en la localidad de Bosa y alias ‘Chiquita Brava’ en el municipio de Soacha.

A estos 10 hombres y 8 mujeres les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Confidencial Noticias

[email protected]
