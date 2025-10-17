Director del IDU confirma el avance en la obra de la avenida El Rincón con avenida Boyacá

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, confirmó el avance del 97,65 % en la avenida El Rincón con avenida Boyacá.

La indicación del señor alcalde Carlos Fernando Galán es que trabajemos de día y de noche, son más de 460 personas trabajando para lograr esta meta y entregar en pocas semanas”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

el IDU continúa con la construcción de las conexiones directas entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá, obras que beneficiarán a más de 1 200 000 personas de la localidad de Suba y sectores vecinos.

“Estamos trabajando en los últimos detalles, en la conexión de la av. Rincón con la av. Boyacá hacia el sur, revisando el gimnasio que nos pidió la comunidad, debajo del puente (labores de espacio público), la iluminación y la revisión de algunas conexiones de acueducto”, aseguró el director del IDU.

Nota recomendada: Cae banda dedicada al Paseo Millonario en Bogotá

El proyecto cuenta con una longitud total de 2,35 kilómetros, desde la av. Boyacá hasta la carrera 91. Incluye dos calzadas de dos carriles mixtos, separador central, senderos peatonales a ambos costados, más de 54 000 m2 de espacio público (incluidas zonas verdes), 2,1 kilómetros de ciclorruta y tres puentes vehiculares en la intersección de la calle 127 con la avenida Boyacá.