Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

Director del IDU confirma el avance en la obra de la avenida El Rincón con avenida Boyacá

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, confirmó el avance del 97,65 % en la avenida El Rincón con avenida Boyacá.

La indicación del señor alcalde Carlos Fernando Galán es que trabajemos de día y de noche, son más de 460 personas trabajando para lograr esta meta y entregar en pocas semanas”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

el IDU continúa con la construcción de las conexiones directas entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá, obras que beneficiarán a más de 1 200 000 personas de la localidad de Suba y sectores vecinos.
“Estamos trabajando en los últimos detalles, en la conexión de la av. Rincón con la av. Boyacá hacia el sur, revisando el gimnasio que nos pidió la comunidad, debajo del puente (labores de espacio público), la iluminación y la revisión de algunas conexiones de acueducto”, aseguró el director del IDU.

Nota recomendada: Cae banda dedicada al Paseo Millonario en Bogotá

El proyecto cuenta con una longitud total de 2,35 kilómetros, desde la av. Boyacá hasta la carrera 91. Incluye dos calzadas de dos carriles mixtos, separador central, senderos peatonales a ambos costados, más de 54 000 m2 de espacio público (incluidas zonas verdes), 2,1 kilómetros de ciclorruta y tres puentes vehiculares en la intersección de la calle 127 con la avenida Boyacá.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Senado aprueba el proyecto de Presupuesto General de la Nación

| Confidencial Noticias | , ,
El Senado de la República aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación acogiendo el texto de 91 artículos que aprobó la Cámara de Representantes. El texto aprobado cuenta con un monto de 546,9 billones de pesos de pesos colombianos, que incluye…
Siga leyendo

CNE vuelve a negar la fusión del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral confirmó la decisión de no autorizar la fusión de los partidos Colombia Humana y Progresistas con el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica en el Pacto Histórico. El CNE dejó…
Siga leyendo

Tribunal Superior de Bogotá dio hora y fecha para dar a conocer su decisión sobre el caso judicial de Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá citó a las partes interesadas en el proceso judicial que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por falsos testigos por el que ya fue juzgado en primera instancia, para leer la decisión en segunda instancia. La cita…
Siga leyendo

Iván Cepeda y Carolina Corcho se mantienen en la consulta del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda, confirmó que seguirá en la consulta del Pacto Histórico, a pesar de las dudas que acompañan la jornada que está próxima a realizarse. «Debe quedar claro que nosotros pusimos como condición al Consejo…
Siga leyendo

“Entre el 2020 y el 2023 las EPS atendieron 274 mil personas que ya estaban muertas”: Wilson Arias

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico Wilson Arias asegura que hay EPS que estarían cobrando servicios de salud por personas ya fallecidas, y va más allá, pronosticando un mal futuro para el proyecto de reforma a la salud. —Senador Arias, usted ha dicho que las…
Siga leyendo