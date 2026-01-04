Ir al contenido principal

Un operativo adelantado por las autoridades distritales permitió desmantelar un punto de venta ilegal de licor en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, donde fueron incautadas 1.276 botellas de bebidas alcohólicas vencidas y alcohol etílico sin registro sanitario, productos que representaban un riesgo para la salud pública.

La acción fue desarrollada por funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Bosa, tras una denuncia de la comunidad, que alertó sobre la comercialización irregular de licor en un establecimiento del barrio Villa Anny I.

De acuerdo con la información oficial, el lugar operaba a puerta cerrada y realizaba ventas a través de una ventana, presuntamente para evadir los controles de las autoridades. Sin embargo, durante el procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control, se comprobó que el establecimiento no contaba con la documentación requerida ni estaba registrado ante la Cámara de Comercio.

En el interior del local se encontraron cervezas de distintas marcas con fechas de vencimiento expiradas, algunas desde 2024, así como 148 botellas de un licor etiquetado como aguardiente ‘El Patrón’, que correspondería a alcohol etílico sin registro ante el Invima y con partículas visibles en su interior.

Ante la magnitud del hallazgo, las autoridades procedieron a incautar el licor, capturar a dos personas que atendían el establecimiento y ordenar la suspensión del negocio por diez días, además de imponer el comparendo correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1801, relacionado con conductas que afectan la salud pública.

