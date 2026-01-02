Duro golpe al microtráfico en Kennedy: siete capturados tras desmantelamiento de ‘La isla’

Un contundente operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió desarticular una estructura dedicada al microtráfico que operaba en varios sectores de la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital. La acción, desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dejó siete personas capturadas y una importante incautación de drogas y material asociado a su comercialización.

Tras ocho meses de investigación, las autoridades lograron identificar el funcionamiento del grupo delincuencial conocido como ‘La Isla’, el cual se dedicaba a la venta de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo en zonas como El Amparo, María Paz y los alrededores de la Plaza Central de Abastos. Las labores incluyeron vigilancia, entrevistas, análisis de bases de datos, interceptaciones telefónicas y el uso de agentes encubiertos.

El operativo se concretó mediante siete diligencias de allanamiento y registro, en las que se capturó a los integrantes de la estructura por orden judicial. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

#Kennedy Capturamos a 7️⃣ hombres que integraban la banda delincuencial conocida como 'La Isla'



Personas que afectaban la seguridad ciudadana en los barrios #MaríaPaz, el #Amparo y alrededores de #Abastos, con la venta de drogas al menudeo



Ya cuentan con medida de aseguramiento. pic.twitter.com/H2IIEoQmnU — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 2, 2026

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron más de 150 gramos de Tussi, siete frascos de ketamina, sustancia utilizada para la elaboración de drogas sintéticas, así como siete teléfonos celulares, elementos clave para la operación ilegal.

Entre los capturados se encuentra el presunto cabecilla, conocido con el alias de ‘Julián’, señalado de encargarse de la fabricación y el almacenamiento de las sustancias ilícitas. También fue detenido alias ‘Óscar’, quien presuntamente coordinaba la distribución de la droga entre los expendedores.

Según la Policía, los capturados registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario, mientras avanzan los procesos judiciales.

Las autoridades estiman que con este operativo se logró afectar las finanzas del grupo delincuencial en más de 50 millones de pesos mensuales, lo que representa un golpe significativo a las economías ilegales que impactan la seguridad y convivencia en Kennedy.