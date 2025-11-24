Ir al contenido principal

Duro regaño de Galán a los jueces por dejar en libertad a quienes son capturados en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un fuerte llamado de atención a los jueces que operan en la capital del país, por dejar en libertad a quienes son capturados por el delito de robo a vehículos.

“La problemática lleva a que 7 de cada 10 capturados por hurto de vehículos y/o receptación queden libres. Me ha informado la Policía de casos donde capturan a la persona, es judicializada, luego sale libre, y poco tiempo después es nuevamente capturada por el mismo delito. Para que se hagan una idea, este año han sido capturadas 390 personas y de estas, 273 quedaron en libertad”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo indicó que “vamos a impulsar desde la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana la vinculación de parqueaderos donde encontremos carros y motos robadas para extinción de dominio. No puede ser que parqueaderos que están prestando el servicio a los ciudadanos, sirvan como escondite de ladrones.”

Igualmente, el Secretario dijo que sería muy útil, dada la característica del 70 % de los delincuentes en libertad que se analice la posibilidad por parte de la Fiscalía General de la Nación para que se destaque un grupo de fiscales especializados en hurto a automotores: “para que haga la conexión de los casos y a través de la suma queden estructurados como una banda delincuencial como a todas luces es”.

Nota recomendada: Capturan al general (r) de la Policía, Rodolfo Palomino

A su turno, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), brigadier general Giovanni Cristancho agregó: “fueron 48 capturas en flagrancia este mes, producto de estas operaciones. Conocemos el modus operandi de estas organizaciones, seguimos trabajando, no estamos tranquilos con lo que ocurre y vamos a seguirlo combatiendo”.

Las localidades con mayor reducción en el delito de hurto a vehículos y motocicletas son La Candelaria -57 %, Los Mártires -49 %, Antonio Nariño -46 %, Kennedy -40 % y Usaquén -40 %.

El alcalde Galán hizo este pronunciamiento durante el acto de entrega a los dueños de 43 automotores: 15 vehículos y 28 motocicletas que fueron recuperadas después de haber sido hurtadas en Bogotá

