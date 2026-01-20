Duro regaño de los concejales al alcalde Galán por la inseguridad en Bogotá

El hallazgo del cuerpo sin vida del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides Ariza, generó un fuerte llamado de diferentes concejales de Bogotá a la Alcaldía de Bogotá por el problema de inseguridad que desde años atrás viene enfrentando la ciudad.

El primero en hablar fue el concejal de la Alianza Verde, Julián Espinoza, quien reclamó al alcalde Carlos Fernando Galán por asegurar que las cifras han disminuido, sin referirse a la violencia con la que se presentan los asesinatos en Bogotá.

«Lo que sucede en inseguridad en esta ciudad es dramático, porque mientras eso le sucedía al señor Neil Cubides, el señor alcalde de Bogotá en una declaración minimizaba que en Bogotá maten tres personas al día», manifestó.

Por su parte la concejal, Diana Diago, llamó la atención porque la Administración de la ciudad no ha hecho mayor cosa por lo que ocurre en el sector de la Calle 85, donde según dijo, «hay una banda delincuencia que roba las 24 horas».

«Es hora que se haga un plan especial para este sector. Si sabemos que el delito está en ciertas zonas y que está georreferenciado, pues hay que salir con toda», manifestó la concejal.

Heydi Sánchez explicó que el caso del profesor Neil no es un caso aislado y recordó que el 42% de las desapariciones en el país suceden en Bogotá.

«Al alcalde Galán se le olvida decir que el 2024 fue el año más violento en Bogotá y que su administración está lejos de disminuir los homicidios por cada 100 mil habitantes». Para la concejal del Pacto Histórico, la Administración Galán debe reconocer que la estrategia Bogotá Camina Segura, «es un fracaso», puntualizó.

Por último, el concejal Jesús David Araque, hizo un llamado a la jueces para que no dejen en libertad a quienes reincidan en un mismo delito.

El hallazgo del cuerpo incinerado del profesor Neil Cubides, se dio horas después de que se registraran movimientos inusuales en sus cuentas bancarias por valores de dos y cuatro millones de pesos, y una compra por 250.000 pesos.

El último registro de Cubides se produjo la noche del 15 de enero, cuando salió de la Clínica del Country, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, cuando abordó un taxi.