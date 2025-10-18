En una operación de registro y control a un vehículo de carga, tropas del Gaula Militar Cundinamarca de la Décima Tercera Brigada, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación 418 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la localidad Antonio Nariño de Bogotá.

El valor comercial del alcaloide incautado asciende a más de 8.830 millones de pesos colombianos. En el desarrollo de la operación, se logró la captura en flagrancia del conductor del vehículo, quien sería presuntamente integrante de la estructura criminal.

El sujeto capturado y el material incautado fueron puestos a disposición del grupo investigativo contra el Narcotráfico del CTI, para continuar con el proceso de judicialización correspondiente.