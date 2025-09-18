Una reciente encuesta realizada por la Universidad Manuela Beltrán (UMB) revela que la mayoría de los ciudadanos conoce el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá y tiene altas expectativas sobre sus beneficios en la movilidad y la calidad de vida en la capital.

Alto nivel de conocimiento sobre el proyecto

El estudio indica que el 68,1% de los encuestados sabe qué es la Primera Línea del Metro, mientras que un 24,6% ha escuchado hablar de ella, aunque no tiene claridad sobre su funcionamiento. Solo un 7,3% reconoce no tener ningún conocimiento del proyecto.

Optimismo frente a sus beneficios

En cuanto a las expectativas, el 74,9% de los ciudadanos cree que el Metro reducirá sus tiempos de viaje, un 52,9% espera menos congestión vehicular, y un 34,6% confía en que ofrecerá mayor comodidad y seguridad. Además, un 28,8% destaca su potencial para generar empleo y promover el desarrollo urbano.

Hugo Pachón, experto en movilidad de la UMB, explicó que los resultados muestran un “optimismo marcado” frente a la obra:

“La mayoría considera que el Metro solucionará, a gran escala, la problemática de movilidad causada por el tráfico. Se espera que reduzca los tiempos de viaje, optimice trayectos y logre una buena articulación con el sistema TransMilenio”.

Visiones divididas sobre su alcance

Aunque el balance es positivo, las opiniones no son completamente unánimes. Un 55,5% cree que el Metro mejorará la movilidad, pero solo en algunas zonas de la ciudad. Por otro lado, un 31,4% piensa que el impacto será mucho mayor y transformador. Apenas un 1% considera que podría empeorar la situación actual.

Ante este panorama, Pachón insistió en la importancia de acelerar el desarrollo de nuevas etapas del sistema:

“Es clave que la Línea 2 del Metro avance con mayor rapidez. Bogotá necesita un sistema integral que no solo mejore la movilidad, sino que impacte positivamente la calidad de vida de los ciudadanos”.

¿Lo usarán los ciudadanos?

El interés de los bogotanos por utilizar el nuevo sistema es evidente: un 78,5% afirmó que sí usará el Metro cuando entre en operación. Un 19,4% aún no lo ha decidido y solo un 2,1% asegura que no lo utilizará.

Beneficios en la rutina diaria

Frente al impacto en su vida cotidiana, el 32,5% de los encuestados cree que sí se beneficiará, aunque dependerá de la necesidad de hacer transbordos. Un 24,6% no está seguro aún, mientras que un 21,5% considera que no se beneficiará porque vive lejos del trazado. Otro 21,5% asegura que sí lo hará, ya que su rutina diaria se desarrollará cerca de la línea del Metro.

Desde ya hay quienes piden avanzar en cultura ciudadana

Sin que la primera línea del metro se haya terminado y aunque falta mucho para que inicie su operación comercial, hay ciudadanos que sin importar si son o no de Bogotá, le piden a la Administración de la capital del país adelantar programas y campañas de cultura ciudadana para el uso de este sistema de movilidad.

Es el caso de Claudia Elena Mejía Acosta, magíster en Ciencias Políticas, quien considera que es necesario adelantarse y construir desde ya una verdadera Cultura Metro que garantice respeto, disciplina ciudadana y apropiación de lo público.

“La construcción del Metro en Bogotá debe ir más allá del cemento y los rieles. Esta ciudad tiene la oportunidad de crear una nueva cultura ciudadana alrededor de este proyecto, que fortalezca la confianza en lo público y promueva el respeto en el espacio compartido”, señaló la candidata durante el anuncio de su campaña.

Según su propuesta, la Cultura Metro debería convertirse en un eje transversal de políticas públicas en la capital, con programas de educación ciudadana, participación comunitaria y acompañamiento pedagógico para que los bogotanos asuman el sistema de transporte no solo como un servicio, sino como un compromiso colectivo.

