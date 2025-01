El ABC del nuevo esquema de tarifas y beneficios para usuarios de TransMilenio

La Alcaldía de Bogotá dará pie a la implementación de un nuevo esquema de tarifas y beneficios para los ciudadanos que se desplazan en los buses articulados de TransMilenio y los del Sistema Integrado de Transporte (SITP). Este se hará de la siguiente manera:

¿Cómo quedará la tarifa de los pasajes en el Sistema Integrado de Transporte a partir del 18 de enero?

A partir del 18 de enero de 2025 el valor del pasaje para TransMilenio y TransMiZonal será de $3.200 (COP – Peso colombiano).

¿Habrá cambios para los transbordos de los usuarios entre buses del Sistema?

Sí, a partir del 18 de enero de 2025, se ampliará la ventana de tiempo de 110 minutos a 125 minutos (dos horas y cinco minutos) para transbordos gratis en el Sistema 100 % integrado, que comprende buses TransMizonal (azules), buses troncales (rojos) y TransMiCable. Ahora serán 2 horas y cinco minutos para hacer transbordos.

¿Quiénes pueden hacer transbordos a cero pesos en el Sistema?

Los usuarios que tengan la tarjeta personalizada son quienes pueden hacer uso de este beneficio y transbordar gratis entre los buses del Sistema Integrado de Transporte.

Si no tengo la personalizada, ¿puedo hacer transbordos a cero pesos?

No, los transbordos gratis en un tiempo de dos horas y cinco minutos solo se pueden hacer con las tarjetas personalizadas adquiridas en el Sistema.

¿Cómo obtener la tarjeta personalizada?

Las personas interesadas deben acercarse a un punto de personalización, presentar su documento de identificación y completar el formulario con sus datos. Se pueden comunicar a la línea (+57) 6014824304 para que la orienten y recomienden el punto más cercano o consultar el siguiente enlace de Recaudo Bogotá.

¿Una persona puede tener más de una tarjeta personalizada?

No, una persona no podrá tener más de una tarjeta personalizada a la vez.

¿Cuáles son los beneficios de tullave?

Es una tarjeta inteligente como medio de pago dentro del Sistema con la que las personas evitan manipular dinero en efectivo. La tarifa es integrada, es decir que con la tarjeta tullave Plus (personalizada) o Plus Especial (adultos mayores de 62 años) pueden hacer trasbordos gratis en un tiempo de 125 minutos.

Otro de los beneficios es que pueden obtener hasta dos viajes a crédito, es decir que cuando la persona valide su pasaje dentro de la estación de TransMilenio, TransMiCable o bus de TransMiZonal, el Sistema le prestará el valor necesario y en la próxima recarga se le descontará el valor del viaje utilizado.

Por último, cuenta con la protección de su saldo, esto quiere decir que en caso de pérdida o robo de la tarjeta tullave podrá recuperar el saldo que tenía.

A partir del 1 de febrero qué sucede:

Pasajes gratis para usuarios de TransMiBici

¿Qué beneficio tendrán los ciclistas que usen el TransMiBici?

A partir del 1 de febrero de 2025, los ciclistas que acumulen 30 validaciones en cualquiera de las 27 TransMiBici del Sistema (8.001 cupos) recibirán un pasaje gratis, luego de salir de las TransMiBici. Este pasaje se le recargará a su tarjeta personalizada.

¿Qué condiciones aplican para este beneficio para los ciclistas?

Deben contar con una tarjeta personalizada tullave, tener la bicicleta registrada en la plataforma dispuesta por la empresa de seguridad que administra la TransMiBici con el mismo documento de identidad con el que personalizó la tarjeta tullave.

¿Con cuántas estaciones TransMiBici cuenta el sistema en Bogotá?

El Sistema cuenta con 27 puntos en la ciudad con TransMiBici, con 8.001 cupos para bicicletas.

¿Cómo activar la recarga del pasaje gratis?

El usuario deberá acercarse a un dispositivo de recarga manual o automático, ubicados en estaciones y/o portales de TransMilenio con su tarjeta tullave personalizada y activar la carga del beneficio haciendo uso de una de las siguientes modalidades:

En el dispositivo de recarga manual: el usuario deberá solicitar al taquillero la activación del beneficio.

En el dispositivo de recarga automático: el usuario deberá acercar la tarjeta al dispositivo, y seleccionar la opción reembolso.

¿Este incentivo es acumulable?

No es acumulable, es decir, si no se realiza la activación o carga en la tarjeta personalizada tullave durante el mes del despliegue, este no será acumulado para el mes siguiente.

Nuevo esquema de pasajes gratuitos para población.

¿En qué consiste el nuevo esquema de pasajes gratuitos?

Es una medida del gobierno distrital para garantizar pasajes gratuitos, a través de la precarga en las tarjetas TuLlave. Con esta acción, se busca aliviar el gasto en transporte de las personas más vulnerables y mejorar su acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales en la ciudad.

¿Quiénes serán las y los beneficiarios?

En esta primera fase el subsidio será dirigido a:

Personas en situación de pobreza y pobreza extrema según Sisbén.

Personas con discapacidad.

Personas mayores de 62 años.

Además, en una segunda fase, se incluirán jóvenes y grupos étnicos en este esquema.

Nota: Los beneficios serán progresivos según el nivel socioeconómico de los beneficiarios, garantizando que quienes más lo necesitan reciban más apoyo.

¿Cómo se otorgará el subsidio?

Las cargas de pasajes gratuitos se harán, de acuerdo con el perfil de cada beneficiario y para la población en pobreza oscilarán entre 5 y 12 tiquetes al mes. Para personas con discapacidad y personas mayores, también se incluyen beneficios para quienes no están en pobreza, dependiendo de su nivel socioeconómico.

Puede interesarle: Inicia el proceso de preinscripción al programa Jóvenes con Oportunidades