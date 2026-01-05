Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Bogotá volverá a ser escenario de una de sus celebraciones culturales más antiguas con la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía, que se realizará los días 10, 11 y 12 de enero en el barrio Egipto, ubicado en la localidad de La Candelaria. Durante tres jornadas, este histórico sector de la ciudad reunirá fe, música, gastronomía y expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural vivo de la capital.

Con más de dos siglos de historia, esta festividad tiene sus raíces en los finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Nació como una conmemoración de la Epifanía a través de encuentros comunitarios que incluían autos sacramentales, manifestaciones musicales y recetas tradicionales, prácticas que se han mantenido y fortalecido a lo largo del tiempo.

La programación de la edición 2026 se desarrollará desde las 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche y espera convocar a más de 40.000 asistentes. El público podrá disfrutar de más de 30 artistas de nivel local, distrital y nacional, quienes se presentarán en dos escenarios: una tarima principal ubicada en la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y una segunda en la antigua Plaza Rumichaca.

Del total de artistas participantes, 15 fueron seleccionados mediante convocatoria pública, una estrategia que busca fortalecer la circulación artística y respaldar el talento local, especialmente en la localidad más antigua de Bogotá.

Nota relacionada: Galán habilita la glorieta elevada de la av. Ciudad de Cali con av. de Las Américas

Desde la administración local destacaron la importancia de esta celebración como un espacio de encuentro cultural y comunitario. La alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano, invitó a la ciudadanía y a los visitantes a sumarse a esta tradición que ha logrado mantenerse viva por generaciones y que hoy representa un símbolo de identidad para el centro histórico de la ciudad.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo