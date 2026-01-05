Bogotá volverá a ser escenario de una de sus celebraciones culturales más antiguas con la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía, que se realizará los días 10, 11 y 12 de enero en el barrio Egipto, ubicado en la localidad de La Candelaria. Durante tres jornadas, este histórico sector de la ciudad reunirá fe, música, gastronomía y expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural vivo de la capital.

Con más de dos siglos de historia, esta festividad tiene sus raíces en los finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Nació como una conmemoración de la Epifanía a través de encuentros comunitarios que incluían autos sacramentales, manifestaciones musicales y recetas tradicionales, prácticas que se han mantenido y fortalecido a lo largo del tiempo.

🥳 Viene la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2026 🎊



Este 10, 11 y 12 de enero, el barrio #Egipto se llena de historia, fe y cultura.



💌Invitan:

Parroquia Nuestra Señora de #Egipto, Comité de Reyes y la Alcaldía Local de La Candelaria. pic.twitter.com/XDIHVhH0rX — Alcaldía Local de La Candelaria (@Alcandelaria_) January 2, 2026

La programación de la edición 2026 se desarrollará desde las 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche y espera convocar a más de 40.000 asistentes. El público podrá disfrutar de más de 30 artistas de nivel local, distrital y nacional, quienes se presentarán en dos escenarios: una tarima principal ubicada en la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y una segunda en la antigua Plaza Rumichaca.

Del total de artistas participantes, 15 fueron seleccionados mediante convocatoria pública, una estrategia que busca fortalecer la circulación artística y respaldar el talento local, especialmente en la localidad más antigua de Bogotá.

Nota relacionada: Galán habilita la glorieta elevada de la av. Ciudad de Cali con av. de Las Américas

Desde la administración local destacaron la importancia de esta celebración como un espacio de encuentro cultural y comunitario. La alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano, invitó a la ciudadanía y a los visitantes a sumarse a esta tradición que ha logrado mantenerse viva por generaciones y que hoy representa un símbolo de identidad para el centro histórico de la ciudad.