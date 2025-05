El ICBF no ha reubicado a los niños que estaban en el jardín infantil Parques de Canadá: Rocío Dussan

La concejal del Polo Democrático Alternativo, Rocío Dussán, hace un llamado de atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que gestione la reubicación de los niños y niñas que estaban en el jardin infantil, Parques de Canadá, cerrado tras la denuncia de posible violación sexual contra 12 menores de 5 años de edad.

El jardín Parques de Canadá fue cerrado por orden del ICBF luego del escándalo por el abuso a 12 niños eh que estaban allí, que sus madres los los dejaban allí al cuidado, ¿sabe usted si esos niños ya fueron reubicados?

Rocío Dussan: Fue un presunto abuso que están investigando, pero lo que nos han comunicado es que al día de hoy el ICBF no ha reubicado a estos niños que estaban en el jardín infantil Parques de Canadá, cuando debió hacerse desde el primer día.

¿Qué llamado le hace usted al ICBF y a las autoridades de Bogotá para que actúen pronto, porque esas madres necesitan dejar a sus niños para irse a trabajar?

Rocío Dussan: El llamado es que se actué de manera pronta porqué que tristeza primero, que no activaron el protocolo o la ruta integral de atención, y también el llamado es, para la directora nacional, ¿qué pasó?; ¿qué están esperando?; ¿Por qué no han hecho todas las tareas frente a estos niños que hoy están sin atención? Es una alerta que no da espera porque no es un secreto que las mamás están desesperadas porque no pueden salir a trabajar, no pueden cumplir con sus quehaceres porque tienen allá a los niños y no tienen quién les cuide.

El operador de este de este jardín tiene otros contratos aquí en Bogotá, ¿le están haciendo seguimiento para saber si hay casos similares?

Rocío Dussan: Pues es muy triste saber que tiene otros contratos y aquí la responsabilidad es del ICBF porque es quien debe revisar las condiciones en que están esos contratos y los órganos de control deben vigilar sí hay temas irregulares.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado de atención al ICBF por incumplir su directriz de no continuar con la tercerización de este servicio ¿Comparte la molestia del primer mandatario?

Rocío Dussán: Totalmente de acuerdo con el presidente de la República. Además, el presidente quiere un cambio social para el bienestar de todos, y si no es así, directora, yo creo que lo mejor que puede hacer es retirarse del cargo porque si no va a realizar los cambios que le pide su jefe máximo que es el presidente de la República, no entiendo a que juega.

¿Hay otro asunto de los niños en Bogotá que está a la vista de todos menos de las instituciones a cargo y y tiene que ver con la mendicidad infantil, ¿qué saben ustedes al respecto?

Rocío Dussán: Las entidades que hacen parte de una ruta integral de atención, hablo de la alcaldía local del sector respectivo, del centro zonal del ICBF, la Secretaría de Integración Social, el Ministerio de Trabajo, al igual que el sector salud y el de seguridad, deberían estar ejecutando acciones para combatir este asunto. Sin embargo, parece ser que algunos alcaldes locales no les importan, y dejan pasar porque les parece lindo ver a los menores de edad vendiendo bolsas de basura, dulces y fuera de eso pidiendo plata. Esto porque en la ciudad hay mafias de adultos que utilizan a los niños para que mendiguen y es por esto que hago un llamado de atención a esas entidades para que pongan atención.

También hemos visto niños emberas en las estaciones de Transmilenio.

Rocío Dussán: De nuevo, un llamado a todas las instituciones y sobre todo aquí en el Distrito, ¿dónde está entonces la gerente de Transmilenio? Los niños no deben estar allí, deben de estar sentados en esos en unas aulas de clase formándose, no tienen por qué estar mendigando y mucho menos dentro del sistema TransMilenio.

Nota relacionada: Contratos entre el ICBF y Parques de Canadá se firmaron de manera directa, revela el concejal de Bogotá, Juan Baena