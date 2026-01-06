Al cierre de 2025, las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá registraron un avance general del 70,72 %, de acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Este porcentaje correspondía a la proyección establecida desde comienzos del año y fue alcanzado según lo previsto.

En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final y seguiremos trabajando para que sea, por fin, una realidad. pic.twitter.com/HTThWnb7AK — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 5, 2026

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el progreso del proyecto frente al estado en el que se encontraba a inicios de 2024, cuando el avance era del 28 %. “Hoy el avance supera el 70 %. Tres trenes que ya llegaron a Bogotá se encuentran en fase de pruebas y, a partir de ahora, se espera la llegada de un nuevo tren cada 15 días para integrarlo a la operación de prueba”, señaló el mandatario.

En cuanto a la infraestructura, el pasado 3 de enero de 2026 se completaron diez kilómetros de viaducto construidos, uno de los hitos más relevantes en la ejecución de este megaproyecto de transporte, considerado clave para la movilidad de la capital.