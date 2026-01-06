Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Al cierre de 2025, las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá registraron un avance general del 70,72 %, de acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Este porcentaje correspondía a la proyección establecida desde comienzos del año y fue alcanzado según lo previsto.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el progreso del proyecto frente al estado en el que se encontraba a inicios de 2024, cuando el avance era del 28 %. “Hoy el avance supera el 70 %. Tres trenes que ya llegaron a Bogotá se encuentran en fase de pruebas y, a partir de ahora, se espera la llegada de un nuevo tren cada 15 días para integrarlo a la operación de prueba”, señaló el mandatario.

Nota interesada: ¡Pilas! Tarifas de comparendos y otros servicios de movilidad cambiaron para 2026

En cuanto a la infraestructura, el pasado 3 de enero de 2026 se completaron diez kilómetros de viaducto construidos, uno de los hitos más relevantes en la ejecución de este megaproyecto de transporte, considerado clave para la movilidad de la capital.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo