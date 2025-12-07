Si la opinión pública y los electores tuvieran en cuenta el número de veces que el Concejo de Bogotá ha preferido citar a plenarias y sesiones a través de la virtualidad, valiéndose de cualquier excusa, es muy posible que todos —o la mayoría— de sus miembros saldrían del cargo por castigo de los votantes, sin importar si su trabajo fue bueno o malo.

Si a lo anterior le sumamos lo que parece haberse convertido en una constante en la Corporación —conectarse de manera virtual a sesiones presenciales argumentando incapacidad médica o alguna calamidad doméstica— es muy posible que el castigo electoral se impondría a todos los concejales sin tener en cuenta lo bueno que pudo ser su labor en el control político a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Dicen que “en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”, y desde enero de 2024, cuando el entonces presidente del Concejo de Bogotá, Juan Baena, propuso que la plenaria sesionara de manera virtual para dar un buen ejemplo de cuidado de la salud de los bogotanos por los incendios en los cerros forestales que enfrentaba la capital, esto se hizo evidente.

De esta manera, mientras los 45 concejales de Bogotá se quedaron en su casa sin salir siquiera a la esquina, -según lo dieron a entender-, más de ocho millones de bogotanos realizaron sus labores sin que nada los perturbara, mientras los cabildantes, al parecer, se encerraron en sus viviendas hasta que los bomberos de Bogotá y Cundinamarca, con ayuda del Ejército y la Policía, apagaron las llamas, labor que duró varios días.

Seguido de eso vino el racionamiento de agua, y de nuevo las sesiones virtuales, con la novedad de que a esto se unió el Congreso de la República, institución que, al igual que el Concejo de Bogotá, no asistió de manera presencial a sus instalaciones en los días sin agua. Esto ocurrió mientras colegios públicos y privados, universidades, centros comerciales, bancos y empresas grandes y pequeñas cumplieron con sus jornadas de manera normal.

Asistencia virtual en sesiones presenciales

Desde que se levantó la pandemia del Covid-19 y se instaló oficialmente la virtualidad en la vida del ser humano, la norma permite que un servidor público asista virtualmente a sesiones citadas como presenciales cuando presente incapacidades médicas o se compruebe alguna calamidad doméstica.

Cuando se trata de una incapacidad médica, las razones son más que justificadas. Lo mismo ocurre cuando muere un familiar o alguien del hogar se encuentra enfermo y la persona debe cuidarlo, hecho que se califica como calamidad doméstica.

El problema es que, como el término “calamidad doméstica” es muy amplio y no hay manera de probarlo, puede usarse para justificar la ausencia, conectarse de manera virtual y cobrar el día. Así, un concejal puede decir que se le rompió una tubería en su vivienda y que por eso no puede asistir presencialmente, aunque no sea él quien tome las herramientas para arreglarla ni quien esté pendiente del plomero.

Es así como semana tras semana se ha visto a concejales de Bogotá no solo llegar media hora o diez minutos antes de que finalice la sesión para registrarse y cobrar el día, sino también conectarse virtualmente, en ocasiones sin excusa médica.

Fue así como, por ejemplo, el concejal Edisson Julián Forero (Fuchi) se conectó a una sesión desde la virtualidad mientras acompañaba la última protesta de los conductores de motos en Bogotá.

Confidencial Noticias preguntó, vía Derecho de Petición a la Secretaría General del Concejo de Bogotá, por los concejales que más acudieron a esta práctica, sin una excusa médica que medie, entre enero de 2025 y el 1 de noviembre de 2025, encontrando el siguiente top 15:

Rocío Dussan (24) Donka Atassanova (15) Edisson Julián Forero (13) Quena Ribadeneira (13) Óscar Ramírez Vahos (13) María Clara Name (9) Ana Teresa Bernal (8) Óscar Bastidas (8) Cristina Calderón (7) Leandro Castellanos (7) Rolando González (7) Andrés Barrios (6) Juan Manuel Díaz (6) Andrés Onzaga (6) Clara Lucía Sandoval (5)

Cuando se le preguntó a la concejal del Pacto Histórico, Rocío Dussan, la razón para tantas ausencias, respondió que esto corresponde a una situación con su hija que no puede dejar de atender.

Por su parte, la concejal Donka Atassanova negó que dicha situación fuese cierta. Es necesario aclarar que Confidencial Noticias tiene las respuestas al Derecho de Petición radicado ante la entidad, firmadas por la Secretaría General del Concejo de Bogotá.

El concejal y vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, explicó que el reglamento interno y la norma permiten que una persona pueda participar en una sesión presencial de manera virtual.

Añadió además que se debe tener en cuenta que un concejal trabaja más en la calle que en el recinto, y que esta es una discusión extensa que debe abordarse para evitar confusiones sobre la labor de los concejales.

“Hay que dar una discusión más profunda frente a esto, porque Bogotá, por ejemplo, ha perdido la oportunidad de tener a sus concejales en medio de las grandes discusiones de infraestructura en Colombia, y no podemos participar en ellas porque debemos estar aquí sentados”, dijo el concejal Quintero.

Criticó también que según él, se menosprecien las conexiones virtuales a sesiones presenciales mientras se guarda silencio frente a quienes llegan diez minutos antes de que finalice la sesión para registrarse y obligar al pago del día, que supera los $1.500.000.

A los concejales se les paga por la sesión en la que se registran; si no se registran, no se les reconoce la labor del día. Esto explica la mala práctica de llegar a una sesión 10 o 15 minutos antes de que finalice y el abuso de la facultad que otorga la norma para conectarse virtualmente a una convocatoria que es presencial.

