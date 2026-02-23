El debate político en los últimos años pasó de la plaza pública a las redes sociales, donde sus protagonistas sostienen constantes enfrentamientos y exponen sus tesis sobre los temas del día a día.

Los concejales de Bogotá no han sido la excepción; por el contrario, han convertido las redes sociales en un escenario clave para interactuar con sus seguidores.

Confidencial Noticias indagó con ayuda de la IA y encontró que la red social X (antes Twitter) es el escenario predominante donde los concejales de la ciudad no solo fijan posturas, sino que marcan agenda, confrontan adversarios y dialogan —o chocan— con la ciudadanía en tiempo real. Un repaso por las figuras que más conversación han generado muestra que la discusión digital se ha convertido en una extensión del recinto del Concejo de Bogotá.

El caso de Julián Forero es ilustrativo. Su actividad en X, alrededor de temas como movilidad, grúas y el pico y placa, ha provocado intensas reacciones ciudadanas. Forero ha utilizado la plataforma como herramienta de denuncia y fiscalización, generando controversias y polémicas que, en ocasiones, lo han convertido en blanco de críticas.

Algo similar ocurre con Julián Triana, cuya comunicación frontal en X lo ha llevado a protagonizar discusiones sobre asuntos ciudadanos. Su estilo, más confrontacional, tiende a amplificar la polarización propia de la red social, donde los mensajes breves favorecen la reacción inmediata más que el matiz.

El tercer concejal que la IA identifica en conversación constante con la ciudadanía es Leandro Castellanos, quien maneja un tono más moderado en una plataforma estructuralmente inclinada al conflicto político.

Por su parte, Óscar Ramírez Vahos es considerado por la IA como generador de debates que han escalado a discusiones nacionales cuando se difunden en X, red que funciona como caja de resonancia política.

La concejala Heidy Sánchez también concentra buena parte de la conversación en X, particularmente cuando interviene en debates sociales y coyunturales. Sus respaldos y posicionamientos suelen activar comunidades digitales organizadas, lo que incrementa la visibilidad de cada intervención.

En el terreno de la seguridad urbana, Sandra Forero ha logrado un alto nivel de interacción tanto en Instagram como en X al compartir mapas y datos sobre zonas críticas. Su estrategia combina visualización de información con cifras, datos y análisis, además de una narrativa política adaptada al formato de cada red: Instagram para el contenido gráfico y X para la discusión inmediata.

Desde una línea más ideológica, David Hernando Saavedra Murcia ha impulsado discusiones en X al comparar problemáticas como inseguridad y hambre, abriendo debates sobre las prioridades en la política pública distrital. Su discurso suele activar posiciones encontradas entre sectores progresistas y conservadores.

En materia de transporte y orden público, Juan David Quintero ha sido ampliamente citado en X, especialmente en discusiones relacionadas con TransMilenio, el mal parqueo y los bloqueos. La red social ha servido como escenario para confrontar cifras, responsabilidades y propuestas.

Finalmente, Cristina Calderón Restrepo ha capitalizado tanto Instagram como X para posicionar temas ambientales y de convivencia urbana. Mientras Instagram le permite construir comunidad alrededor de causas específicas, X amplifica el debate político cuando esas causas se traducen en iniciativas normativas.

X: la plaza pública digital

El análisis conjunto revela un patrón claro: X concentra la mayor parte del debate político local. Su diseño —basado en mensajes cortos y alta viralidad— favorece la confrontación y la inmediatez. Instagram, aunque relevante, opera más como plataforma de construcción de imagen y pedagogía visual.

En síntesis, el Concejo ya no delibera únicamente en el recinto físico. La discusión se traslada, se amplifica y, a veces, se distorsiona en el entorno digital. En Bogotá, la política distrital se juega cada vez más en el terreno de la conversación en línea, donde cada trino puede convertirse en tendencia y cada video, en detonante de una nueva controversia pública.

Nota recomendada: Sandra Forero advierte que en Bogotá más de 110.000 empleos formales se perderían



Nota periodística elaborada con Inteligencia Artificial







