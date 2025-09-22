Ir al contenido principal

El Sistema TransMilenio confirmó que a partir del sábado 4 de octubre hasta el domingo 19 de octubre de 2025, TransMiCable, en Ciudad Bolívar no prestará el servicio de transporte a los usuarios de esta localidad.

por labores de mantenimiento preventivo en el componente electromecánico, siendo esta una actividad que se realiza periódicamente con el objetivo de cuidar y salvaguardar la seguridad de los casi 30.000 usuarios diarios del cable, así como de garantizar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema.

El SITP garantiza el servicio a los usuarios de TransMiCable mediante la operación de tres (3) rutas alimentadoras y doce (12) servicios zonales, con el fin de asegurar el desplazamiento de los habitantes del sector y su conexión tanto con el Portal del Tunal como con diversos puntos de la ciudad de Bogotá.

Rutas alimentadoras con horario de operación de lunes a sábado de 04:00 a.m. a 00:30 a.m. y domingos y festivos de 04:00 a.m. hasta las 11:30 p.m.:

● 6-4 Paraíso – Portal Tunal
● 6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal
● 6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Rutas zonales:

• 742 Bulevar Niza – Paraíso
• H631 Paraíso – B631 Avenida Calle 134
• P39 Arabia – Zona Franca
• C201 Patio Bonito – Paraíso
• H627 Santa Helenita – K627 Salitre
• 624 20 de Julio – Verbenal del Sur
• H632 Estación General Santander – Villa Gloria
• T11 Calle 222 – Alpes
• H610 Paraíso – A610 Chicó Norte

Además, es importante tener en cuenta que la ruta H638 (Estación Juan Pablo II – Arabia) estará suspendida temporalmente, debido a que esta tiene como fin conectar a los usuarios con la estación Juan Pablo II.

A la población usuaria de este sector de la ciudad se le recomienda planear sus trayectos con antelación utilizando la aplicación oficial TransMiApp, y uniéndose al canal de TransMilenio en WhatsApp, donde podrán ver información actualizada sobre la operación y servicios en tiempo real del SITP

