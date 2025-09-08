Ir al contenido principal

Más de 600 familias Embera (1.800 personas aproximadamente) asentadas en el Parque Nacional de Bogotá, La Rioja y la Florida, inician el retorno a sus territorios

Cerca del 50 % de la población que retornará son niñas, niños y adolescentes, quienes, junto a su comunidad, regresan a los territorios de origen en Risaralda y Chocó.

Este es el retorno más grande que se ha hecho en la historia reciente de Bogotá y recoge aprendizajes de procesos anteriores», destacó Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación.

Si bien esta operación logística y de garantía de derechos para la población desplazada es liderada por la Unidad para las Víctimas, la Administración Distrital decidió unirse a ella decididamente para consolidar la sostenibilidad del retorno en los resguardos Gito Dokabú, Unificado Chamí y Tahami del Alto Andagueda.
Por esta razón, se destinaron 1.800 millones de pesos los cuales se entregarán a través de cinco transferencias monetarias condicionadas a la permanencia en territorio para las familias que acompaña el Distrito, a través de la plataforma Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), y un convenio tripartito entre las secretarías de Integración Social y Hacienda, en conjunto con el Banco Agrario.

El retorno masivo consta de tres momentos de traslado que serán desarrollados durante la semana: este lunes salen aproximadamente 800 personas del Parque Nacional. Luego, el miércoles 10 de septiembre regresan más de 500 personas de La Rioja. Finalmente, el jueves 11 de septiembre se estima que otras 500 personas de La Florida regresen a casa.

Más de 300 personas de las diferentes entidades distritales acompañarán la operación del retorno, tanto en Bogotá como en sus lugares de origen. Desde la Secretaría de Integración Social se realizará un acompañamiento especial a niñas, niños y adolescentes con actividades pedagógicas y cuidado.

