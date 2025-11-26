Ir al contenido principal

La Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió las primeras alertas ante un nuevo intento de la comunidad Embera para tomarse el Parque Nacional.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sin embargo un grupo de funcionarios de la entidad evitaron una nueva invasión a estos predios por parte de esta comunidad que desde años atrás hace presencia en la ciudad.

«El parque se mantendrá sin ningún tipo de ocupación, e insistimos a los voceros de la comunidad en el llamado de atención por el riesgo al que se enfrentan los menores de edad en este tipo de actuaciones», expresó la entidad a través de una comunicación divulgada en la red social de X.

