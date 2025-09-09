Ir al contenido principal

Aproximadamente 100 personas de la comunidad Embera que se encuentra en el Parque Nacional de Bogotá se negaron a retornar a sus lugares de origen, muy a pesar de que ya se habían establecido acuerdos para el regreso a sus territorios.

La alta consejera para las Víctimas, Isabelita Mercado, denunció prácticas extorsivas por parte de estos integrantes de la comunidad Embera.

“Los voceros de la población que hoy permanecen en el Parque están acudiendo a prácticas extorsivas persiguiendo fines individuales como dinero en efectivo o contratos. Rechazamos y denunciaremos legalmente estos comportamientos que limitan el acceso a derechos de las víctimas de desplazamiento forzado de la población Embera”, denunció.

La Alcaldía de Bogotá anunció que hará todos sus esfuerzos para lograr que estas personas acepten ir a los sitios que se adecuaron para su estadía en la ciudad. Mientras tanto, las entidades del Distrito relacionadas con los asuntos de espacio público iniciaron las labores de recuperación del ala norte del Parque Nacional.

