El mal parqueo sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza para la movilidad en Bogotá. Vehículos mal estacionados bloquean vías, andenes y carriles exclusivos, afectando no solo el tráfico sino también la seguridad de peatones y ciclistas. Sin embargo, para el concejal de Bogotá, Juan David Quintero Rubio, la ciudad ya dio un primer paso clave: la conciencia ciudadana.

“El avance más importante es que los ciudadanos entendieron que hoy, con un celular en la mano, pueden ejercer control social”, aseguró el concejal. Según explicó, cada vez más personas utilizan sus teléfonos para tomar fotos o videos de vehículos mal parqueados, denunciarlos y generar presión social frente a una conducta que durante años fue normalizada.

No obstante, Quintero Rubio advirtió que este esfuerzo ciudadano necesita respaldo institucional. Por eso, insistió en que la Secretaría de Movilidad debe permitir que las evidencias recopiladas por la ciudadanía, como fotografías y videos, puedan convertirse en comparendos efectivos. “El Código General del Proceso es claro: cualquier medio de prueba es válido para demostrar una infracción. El mensaje debe ser contundente: quien quiera ayudar a defender la ciudad, debe poder hacerlo”, señaló.

Zonas azules y tecnología, claves contra el desorden

El concejal también destacó el papel que podrían jugar las zonas de parqueo pago (zonas azules) como herramienta para combatir el mal parqueo, tal como ocurre en muchas ciudades del mundo. A su juicio, estas áreas deben convertirse en una estrategia real de ordenamiento y control, especialmente en sectores de alta congestión.

Además, reveló que varios centros comerciales han solicitado autorización para instalar sistemas de fotodetección contra el mal parqueo. “Todavía no es claro por qué no se puede avanzar en esa dirección. Por eso estamos insistiendo en que se habiliten estos mecanismos tecnológicos”, afirmó.

Carros oficiales: dar ejemplo es obligatorio

Uno de los puntos más sensibles del debate es el mal parqueo protagonizado por vehículos oficiales, incluidos carros de la Policía, congresistas y concejales. Frente a esto, Quintero Rubio fue enfático: “Un esquema de protección no es un privilegio. Tener escoltas no da derecho a incumplir la ley”.

Nota recomendada: 3.850 jóvenes en Bogotá ingresarán a la universidad gracias al programa Jóvenes a la E

El concejal sostuvo que quienes cuentan con protección estatal deben ser los primeros en respetar las normas de tránsito y dar ejemplo a la ciudadanía. También hizo un llamado a la UNP y a las entidades responsables de estos esquemas para que contribuyan a sancionar estas malas prácticas. “Si la Policía no da ejemplo, no puede exigir después. No puede seguir pasando que vehículos oficiales, incluso de altos mandos, invadan carriles exclusivos como los de TransMilenio”, subrayó.

Cultura ciudadana y políticas públicas

Finalmente, Quintero Rubio reconoció que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Movilidad, sí ha venido adelantando campañas de cultura ciudadana contra el mal parqueo. Aunque admitió que no son suficientes, consideró que representan un avance importante. “Hemos dado el primer paso, que es el más difícil: crear conciencia. Ahora viene el reto grande, que es diseñar y aplicar las políticas públicas necesarias para ganar esta batalla”, concluyó.

El debate sobre el mal parqueo en Bogotá deja claro que la solución no pasa únicamente por imponer sanciones. La ciudad arrastra un déficit histórico de zonas de estacionamiento, particularmente en áreas comerciales y de alta afluencia, lo que agrava el problema en el día a día. Exigir el respeto por las normas de tránsito es indispensable, pero también lo es reconocer las limitaciones del espacio urbano y la falta de una planeación integral. Superar este fenómeno exige una combinación de control efectivo, cultura ciudadana y una política de ordenamiento que amplíe el parqueo regulado y responda a las necesidades reales de movilidad de la ciudad.