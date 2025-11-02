«En el censo de ventas informales en la Séptima encontramos a un señor que tiene seis propiedades en Bogotá»: Secretaria de Desarrollo Económico

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá dio a conocer el primer censo de vendedores informales que se ubican en la Carrera Séptima entre la Calle 24 y la Carrera Séptima. De acuerdo con la entidad, en este tramo de la ciudad se encuentra 1.242 personas dedicadas a las ventas ambulantes.

Para Confidencial Noticias habló la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, explicando algunos detalles de este diagnóstico.

María del Pilar López: Este censo es un primer ejercicio que se realiza con los vendedores ambulantes que ocupan la Carrera Séptima, entre la Calle 24 y la Plaza de Bolívar. Esto nos permitió hacer una caracterización de estas personas y de sus negocios.

¿Qué resultados arroja este censo?

María del Pilar López: Encontramos que menos del 50 % de estas personas viven en condición de vulnerabilidad, según el SISBÉN. También identificamos un envejecimiento de esta población: un 50 % supera los 50 años y un 30 % tiene más de 60 años. Menos del 10 % son migrantes.

¿Qué otros aspectos encontraron?

María del Pilar López: Nos encontramos también con artistas de diferentes áreas y vendedores de oficio. Para identificar estos aspectos trabajamos de domingo a domingo, con el fin de establecer las características de esta población y, así mismo, diseñar ofertas que les puedan servir como alternativas. De esta manera, buscamos recuperar el espacio que hoy ocupan.

¿Hay mafias tras esta actividad?

María del Pilar López: Suponemos que sí, pero ese es un trabajo que le corresponde a la Secretaría de Seguridad y a la de Gobierno, para que puedan enfrentarlas y desmantelarlas.

¿Este número que arroja el censo tiene en cuenta que es una población flotante, que hoy está en la Séptima y mañana en otro lugar de la ciudad?

María del Pilar López: Por supuesto, y por eso mismo estamos seguros de ese número.

¿Con qué sorpresas se encontraron en el momento de la recolección de datos?

María del Pilar López: Le menciono una que llamó mucho la atención: un vendedor tiene seis propiedades en Bogotá; otro tiene tres en diferentes partes de la ciudad. Además, un 15 % tiene un comparendo activo por porte de armas y/o estupefacientes.

¿Incluye también a la población Embera y a los niños emberas?

María del Pilar López: Pudimos identificar las características del hogar: un 8 % se reconoció como indígena. En el censo se incluye a los adultos, y se hace la anotación de que algunos han involucrado a sus niños en la actividad.

¿Qué harán con las personas dedicadas a las ventas informales en la Carrera Séptima y que no viven en condiciones de pobreza extrema?

María del Pilar López: La idea es reubicarlas en corredores donde puedan ofrecer sus productos o servicios, de manera que sea conveniente para su actividad.

Consulte los resultados del censo de ventas informales en la Carrera Séptima de Bogotá:

PPT Corredor Septima Prensa VF.pptx (1) by Confidencial Colombia