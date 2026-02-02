Un juez dejó en libertad a dos fleteros capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá.

Se trata de dos hombres de 22 y 24 años, de nacionalidad colombiana, capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, en la localidad de Fontibón.

De acuerdo con la investigación, estarían presuntamente vinculados en al menos cuatro hurtos cometidos durante el presente año en las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Usaquén, principalmente contra usuarios del sistema financiero.

El modus operandi consistía en marcar a las víctimas en centros comerciales, luego de que estas retiraban grandes sumas de dinero, para posteriormente seguirlas y hurtarlas de manera violenta en distintos puntos de la ciudad, bajo la modalidad de fleteo.

Así mismo, se estableció que uno de los capturados presenta anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, hurto calificado y agravado, y tráfico de moneda falsificada. Estos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Los señalados fueron puestos a disposición de un juez de garantías, quien los dejó en libertad, según informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Nota recomendada: Capturan a tres hombres robando un computador