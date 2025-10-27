La Secretaría de Seguridad reportó que en lo corrido de 2025 se han incautado más de 2000 autopartes ilegales en Bogotá.

Así mismo informó que las denuncias por hurto a vehículos en Bogotá registran una reducción del 25%, comparado con igual periodo del año anterior. Por su parte, el hurto a motocicletas registra una reducción del 19%.

La articulación de la Secretaría de Seguridad con la Policía Metropolitana de Bogotá, ha permitido en lo corrido de 2025 contundentes golpes en contra de la criminalidad y el mercado ilegal de autopartes en la ciudad. En septiembre, por ejemplo, se incautaron 250 motores con identificación falsa que se encontraban escondidos en un sótano en el sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital del país.

En sectores como el Siete de Agosto y el Restrepo se han incautado más de 2.000 autopartes y más de 800 motores con sistemas regrabados.

Nota recomendada: Alcaldía de Bogotá da a conocer el censo de ventas informales en la Carrera Séptima



La Secretaría de Seguridad de Bogotá le recuerda a los ciudadanos que comprar partes de un vehículo en lugares no autorizados, implica la pérdida de la garantía del vehículo: instalar un repuesto no certificado puede afectar la validez de la garantía del automóvil o la motocicleta.