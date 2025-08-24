Ir al contenido principal

En el sector de la Primero de Mayo fueron encontrados en un solo establecimiento: Más de 20 menores de edad encontrados en el lugar, una de ellas portaba 18 papeletas de sustancias sintéticas (tusi).

Esto fue posible gracias a un importante operativo en la zona de la Avenida Primero de Mayo donde pudo hacer la intervención de un bar que opera bajo la modalidad de “sindicato, en el que además de menores de edad, fueron encontradas importantes cantidades de droga y de armas cortopunzantes.

“Siguiendo la instrucción de nuestro alcalde Carlos Fernando Galán, intervenimos el sector de la Avenida Primero de Mayo, encontrando en uno de los establecimientos más de 20 menores de edad, papeletas de estupefacientes y armas blancas. Seguiremos realizando con contundencia estos operativos para garantizar que en la localidad de Kennedy los niños, niñas y adolescentes caminen seguros”, afirmó la alcaldesa local de Kennedy Karla Marín.

En el operativo se incautaron 35 papeletas de tusi, 5 gramos de marihuana y 3 armas blancas.

