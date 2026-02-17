Ir al contenido principal

Encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá concluye que la percepción de inseguridad en la ciudad en 2025, «disminuyó»

La Cámara de Comercio de Bogotá, reveló la última Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) 2025, que dice que entre 2024 y 2025 se presentó una disminución en los niveles de hurto y una mejora en la percepción de seguridad en la capital del país.

De acuerdo con la encuesta, el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad aumentó, pasó de 69,4 % en 2024 a 66 % en 2025. Asimismo, la proporción de ciudadanos que fueron víctimas de al menos un delito se redujo de 15,3 % a 14,9 %.

El porcentaje de personas que consideran que su sector es seguro pasó del 31 % al 43 %, lo que representa un incremento cercano al 35 % en el número de ciudadanos que expresan sentirse tranquilos en su entorno.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, en el sistema de TransMilenio también mejoró la
percepción de los usuarios: el porcentaje de personas que considera que este medio de transporte masivo no es seguro disminuyó de 70,6 % en 2024 a 62,7% en 2025.

