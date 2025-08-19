El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la secretaria de Educación, Isabel Segovia, entregaron el colegio Eloísa Garzón, nombre que rinde homenaje a la madre del exalcalde Luis Eduardo Garzón.

“Que este colegio tenga el nombre de Eloísa Garzón reconoce como las mujeres solas sacan sus familias adelante, a construir sobre lo construido y a impulsar la educación, porque Bogotá debe tener los mejores colegios y un sistema educativo que le permita a cualquier niña, niño y joven el acceso a las oportunidades”, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

A su turno, el exalcalde Luis Eduardo Garzón aseguró: “Este acto es la síntesis del agradecimiento, la síntesis de la memoria, la síntesis del cuidado, porque mi mamá no fue una extraordinaria académica, pero si una mujer que se dedicó a cuidar a sus hijos y a sus nietos. La gente sabe que ella era una gran cuidadora”.

La moderna infraestructura atenderá a 1.060 estudiantes, en jornada única desde prejardín hasta grado 11, que habitan los barrios Marsella, Multifamiliares La Paz, Villa Verónica I, El Ferrol y Reserva de las Américas en la localidad de Kennedy. Iniciará con la atención de 180 niñas y niños en prejardín, jardín y transición.

“Hoy tenemos el gusto de poder entregar este colegio con el que le damos un reconocimiento a las madres y a las mujeres de Colombia que todos los días sacan adelante a sus hijos y a sus nietos, y que valoran la educación sobre todas las cosas, un valor que nos enseñó doña Eloísa”, ratificó la secretaria de Educación, Isabel Segovia.

El colegio cuenta además con nueve aulas con estándares de calidad, dotadas con material pedagógico que favorece el aprendizaje mediante el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, en el marco de la estrategia “De la mano contigo”.