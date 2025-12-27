A partir de este sábado 27 de diciembre, entra en operación la nueva estación Calle 26 de TransMilenio, ubicada en la troncal Caracas Centro, tras 19 meses de construcción en el marco de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

En esta primera fase se habilitará el acceso norte (vagón 2), con ingreso por el costado norte, en la calle 28, lo que beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios del sector del Centro Internacional y zonas aledañas. El acceso sur (vagón 1) entrará en operación en el primer semestre de 2026, una vez finalicen las obras del viaducto del Metro sobre la avenida El Dorado.

En esta estación pararán los servicios Ruta Fácil 8, H20, D20, H27 y B27, que conectan con los portales Usme, Tunal, 80 y Norte, además de la troncal NQS Central por la calle Sexta.

La nueva estación Calle 26 fue diseñada de manera integrada con la estructura tipo pórtico del viaducto del Metro de Bogotá, lo que permite mayor amplitud y mejor circulación de los usuarios dentro de la infraestructura.

