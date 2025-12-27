Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

A partir de este sábado 27 de diciembre, entra en operación la nueva estación Calle 26 de TransMilenio, ubicada en la troncal Caracas Centro, tras 19 meses de construcción en el marco de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

En esta primera fase se habilitará el acceso norte (vagón 2), con ingreso por el costado norte, en la calle 28, lo que beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios del sector del Centro Internacional y zonas aledañas. El acceso sur (vagón 1) entrará en operación en el primer semestre de 2026, una vez finalicen las obras del viaducto del Metro sobre la avenida El Dorado.

En esta estación pararán los servicios Ruta Fácil 8, H20, D20, H27 y B27, que conectan con los portales Usme, Tunal, 80 y Norte, además de la troncal NQS Central por la calle Sexta.

La nueva estación Calle 26 fue diseñada de manera integrada con la estructura tipo pórtico del viaducto del Metro de Bogotá, lo que permite mayor amplitud y mejor circulación de los usuarios dentro de la infraestructura.

Nota recomendada: Inician las primeras pruebas del metro de Bogotá

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Policía incauta 531 frascos de “Tusi”

| Confidencial Noticias | ,
El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de…
Siga leyendo

Alerta de la Defensoría por problemas de orden público en Norte de Santander

| Confidencial Noticias | ,
Miles de familias se han visto afectadas por el cruce de balas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias en Norte de Santander, alertó la Defensoría del Pueblo. Los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias del Frente…
Siga leyendo

Petro crea Zonas de Ubicación para el Clan del Golfo

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Joel González – Presidencia El presidente Gustavo Petro con la que se hace oficial la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el proceso de diálogo que lleva con el Clan del Golfo. El primer mandatario confirmó este asunto en su…
Siga leyendo

Daniel Quintero se mete al Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó su participación en la consulta del Pacto Amplio en donde competirá con Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda, para definir un candadito de la izquierda. Quintero recibió el aval del partido…
Siga leyendo

Trump tilda a Petro de alborotador

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que «más le vale andarse con cuidado», después de describir al mandatario como un «alborotador», elevando el tono contra Bogotá. «Más…
Siga leyendo